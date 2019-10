Kenneth Fahlberg: Få går till historien, men Kalle lever kvar på pappersbruket i Väja

Härförleden befann jag mig på pappersbruket i Väja strax utanför Kramfors. Jag strosade omkring där mellan sodahus, mesaugn, kokare och andra ändamålsenliga byggnader, när jag vek av vid Kalles Gränd som i sin tur vetter mot Arnes torg.

Första gången jag passerade tänkte jag inte så mycket på det hela utan hastade vidare. Men dagen efter stannade jag till, tittade på skylten som satt uppsatt på den av väder, vind och tid slitna rödbruna tegelväggen.

“Kalles Gränd”.

Jag är inte från Kramfors, har än mindre någon koppling till ortens pappersbruks historia, men jag tog för givet att denne Kalle är någon som funnits på riktigt.

Mina tankar svävade iväg och jag såg framför mig en schablonbild av en tidstypisk arbetare under de tidigare decennierna av förra seklet, en strävsam man med keps och verktygslåda som med sina kännarhänder kunde varenda skruv i fabriken. En man som började som springpojk i de tidiga tonåren, arbetade sig uppåt och sen kom att viga sitt liv åt bruket.

Alla visste vem Kalle var, och när hans tid var förbi förärades han med en egen skylt.

Om än så bara en liten blygsam, undangömd gränd just bakom sodahuset - ändå, en egen gata.

Kanske var det också just där, i den gränden, Kalle allt som oftast höll till? Jag vet inte. Troligen har jag helt fel, min fantasibild är med all säkerhet just fantasi. Men jag kan liksom inte sluta fundera på vem han var.

Fabriken ville i vart fall att Kalle ska bli ihågkommen, liksom Arne som namngett det intilliggande torget.

Två män som därmed gått till historien, i vart fall på pappersbruket i Väja.

Jag tänkte vidare på vilka det är som går till historien och, framför allt, när kan man anses ha gått till historien? Och för hur lång tid ska man fortsätta vara ett namn i breda kretsar?.

Har Kalle gått till historien? Ja, i alla fall på bruket utanför Kramfors men utanför fabriksgrindarna tynar hans minne troligen bort lika snabbt som de gulnande löven på träden så här års.

I vidare kretsar betecknas många med epitetet profiler, vi har Wikipedia vars personbibliotek täcker ett hav av människor, kända för såväl stort som smått.

Men efter levnadstiden faller de flesta undan för undan i glömska och en generation senare har tratten av ihågkomna namn blivit ännu smalare.

De flesta av oss vet naturligtvis vem Elvis Presley var, eller Astrid Lindgren bara för att ta två exempel. Men hur ser det ut om tusen år?

Kommer de att finnas kvar i historieböckerna likt Jesus, Djingis khan, Sokrates eller Heliga Birgitta? Tveksamt.

Med tidens tand suddas troligen även de ut, likt Kalle utanför fabriksgrindarna i Väja.

Men innanför har han en egen gränd, som troligen kommer leva kvar länge än, vilket är mer än de flesta av oss någonsin kommer att ha.

För egen del är jag nöjd med att åtminstone få ha mitt namn uppsatt på brevlådan.