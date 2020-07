Kenneth Fahlberg: Här är mina fem bästa Sundsvallsband – listad av en musikanalfabet

Jag har alltid haft ett stort samhällsintresse och anser mig ha ganska hyfsad allmänbildning. Jag måste troligen även sorteras in i kategorin sportnörd.

Be mig säga målskyttarna i VM-finalen i fotboll 1986, rabbla Giffarnas trupp från samma år eller redogöra Timrå IK:s historia och jag fixar det.

Tabeller, målskyttar, vinnare och liknande fastnar bara av sig själv utan att jag behöver anstränga mig det minsta. Det finns liksom bara där.

Men nånstans blir väl hårddisken full, antar jag.

Och för mig finns det helt uppenbart ett område som aldrig fått något lagringsutrymme: Musik.

Förra veckan skrev min kollega Robin Brinck en krönika där han kom ut som sportdyslektiker. Till skillnad från mig har han däremot blockkoll på just musik. Han är alltså allt jag inte är – och vice versa.

Vissa brukar ibland slänga sig med att de är tondöva, men jag känner alltid att de ändå inte spelar i min division.

När sådana där musikspel kommer på tal, där man så snabbt som möjligt ska säga vilken låt och artist det är, vill ingen ha mig i sitt lag. De som känner mig vet att jag inte tillför något, mer än sällskapet då möjligtvis.

Jag är killen som knappt hör skillnad på AC/DC och Bröderna Herreys.

Vi har ett sånt där familjekonto på Spotify sen flera år tillbaka. Jag har aldrig ens loggat in trots att jag betalar för det.

På radio lyssnar jag bara på P1 och P4 och den musik jag konsumerar blir således bara den som kommer till mig, som passiv lyssnare. Jag gör aldrig ett aktivt val.

När jag ska ut och springa slår jag på en sommarpratare.

På min egen svensexa skulle jag spela in en musikvideo där jag sjöng "En dag" med Tommy Nilsson. Det slutade med att jag mimade låten. De gav helt enkelt upp.

Men med ett jobb på tidningen och allmänt intresserad av lite allt möjligt så har jag såklart genom årens lopp ramlat över och läst om ett och annat band.

Så, här är min topp 5-lista av lokala band, signerad en fullkomlig musikdyslektiker:

5. Pizzoar. Bara det faktum att Sundsvall haft ett band som hetat Pizzoar tycker jag är skojigt, även om det var under den så kallade Punksvall-tiden. Tack vare att jag läst om dom har jag också fått lära mig att skådisen Leif Andrée inte bara var trummis i bandet. Utan även att han då i slutet av 1970-talet var en av landets största simtalanger, och därför som 16-åring flyttade till Sundsvall. Det hade jag aldrig vetat annars.

4. Melodie MC. Till och med jag minns hur "dum da-dum-da-da-dum-dum-dum" vevades om och om igen på G2 under 90-talet. Dessutom jobbade Kent Lövgren på Mittuniversitetet när jag gick där. Sist men inte minst är han också mannen bakom Sundsvall Dragons klassiker "We´re down with the Dragons".

3. Rasta Hunden. De har gjort en låt om Alnö vet jag. Jag har flera jobbarkompisar som bor på Alnö. Släda är också en riktigt trevlig fotbollsanläggning.

2. Svänzons. Jag växte upp granne med originaltrummisen i Svänzons, Yngwe Lindström. Dessutom hade en av mina söner sångaren och gitarristen sen många år, Örjan Berggren, som musiklärare under högstadiet.

1. The Confusions. Betyder precis vad jag känner kring musik i allmänhet: Förvirring. Dessutom har de gjort Giffarns introlåt, "Det är här vi står idag". Det räcker till att vinna min lista.