Kenneth Fahlberg: Tyvärr blev det vare sig linbana till berget eller tivoli i Birsta

Det blev ju som bekant inställt likt det mesta såhär i pandemitider, Sundsvalls 400-årsfirande. Eller framflyttat är kanske mer rätt benämning, vi ska ju fira den jämna födelsedagen lite längre fram är det sagt. Vi har bara smidigt skjutit upp den ett år eller två tills det är läge.

Det är inte utan att man själv börjar fundera på att anamma konceptet. Blir man lite trött på att bli äldre för varje år så kan man alltid hoppa över något år och fira jämnt året därpå.

Smart.

Men fyrkantig som jag är så köper jag inte ett framflyttat firande utan för mig fyller stan fyra jämna sekler just detta år, alldeles oavsett pandemi eller ej.

Förvisso utgörs födelsedatumet 23 augusti 1621 bara av att det var just den dagen kung Gustav II Adolf hade tid och möjlighet att underteckna stadsprivilegiet och därigenom formellt förklara Sundsvall som stad.

Staden som sådan fanns redan på plats men nu är det som det är och den där augustidagen är det historiska datum vi har att förhålla oss till.

Jag vill nu passa på att fira 400-åringen med några minnesvärda projekt som tyvärr (ännu) aldrig blivit av.

Linbana till Norra berget. Idén har varit på tapeten i omgångar under decennier. Med ojämna mellanrum har frågan lyfts av olika intressenter och entreprenörer och även utretts av kommunen. Ibland har det även handlat om en rälsbana. Dalstationen någonstans kring Tonhallen och toppstation uppe på berget. Även Södra berget har varit aktuellt med linbaneförbindelse från kasinot. Ännu saknar vi tyvärr luftförbindelse till något av våra stadsberg.

Nöjespark i Birsta. Idén blossade upp omkring när Sundsvall fyllde 390 år. Camping och nöjesfält med bland annat radiobilar och berg- och dalbana i skogsbrynet ovanför Bauhaus. Idén har av allt att döma tyvärr även den stannat på idéstadiet och än så länge får vi nöja oss med vanliga bilar i Birsta. Några radiobilar verkar avlägset.

Parkering under torget. Ett ämne som varit uppe på bordet fler än en gång. Parkeringsbristen har länge varit ett bekymmer i Sundsvall och redan på 1950-talet diskuterades ett underjordiskt garage under Stora torget. 2007 beställde kommunen en utredning där konsulternas förslag återigen var samma gamla lösning: Markparkeringar är inte vackra och tar plats, så ett underjordiskt p-hus. Helst under Stora torget. Tyvärr verkar konsulternas förslag inte ha hörsammats.

En guldglob vid Selångersån. 1975 flyttade kommunen in i det gamla sjukhuset på Norrmalm där de är kvar än i dag. Men det kunde ha blivit helt annorlunda. I skarven 1960/70-tal planerades det samtidigt parallellt för helt nya kommunlokaler, nere vid Selångersån, med fullmäktigelokalen som kronan på verket inrymd i en stor sfärisk guldglob.

Det hade varit fint att kunna fira 400-åringen med att åka in till stan, parkera bilen under Stora torget för att därefter ta linbanan upp till något av bergen och där blicka ut över födelsedagsbarnet. Dagen skulle sedan kunna avslutas med radiobilar i Birsta.

Så blir det dock inte.