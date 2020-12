Kenneth Fahlberg: Vart tog 350 miljoner vägen för Dragons?

Jag läste Anders Janssons bok nyligen. Häromveckan kom ju den förre klubbdirektören i Sundsvall Dragons ut med sitt alster där han skulle ge sin version av det som skedde i och kring Dragons.

Vid sidan av alla påhopp och förminskningar av olika personer som korsat basketledarens väg genom åren, varvat med diverse intrikata berättelser om olika spelares förehavanden som jag inte riktigt förstår poängen med att berätta, så gör Jansson stor poäng av, som han själv skriver i boken, att "faktakollen hos Sundsvalls Tidning var under all kritik".

Kring exakt vad preciseras inte närmare men man får anta att den svepande anklagelsen gäller rapporteringen kring rättegångarna och basketklubbens ekonomiska förehavanden då det är i det kapitlet han för ämnet på tal.

Vidare i samma andemening läser jag att "från mars 2016 till datumet för frikännandet 2020 publicerade Mittmedia cirka 250 artiklar i ärendet. Man kan fråga sig om de hann med annat.".

Mittmedia, som inte ens finns längre, består av en lång rad tidningar från Örebro i söder till Örnsköldsvik i norr där Sundsvalls Tidning bara utgör en.

Jag tror dock inte intresset kring Sundsvall Dragons i exempelvis Örebro är så stort.

Om alla dessa tillsammans publicerat 250 artiklar under de knappa fyra åren? Ingen aning men man får väl anta det för annars är ju faktakollen under all kritik. Sundsvalls Tidning har i alla fall definitivt inte publicerat några 250 artiklar. Långt därifrån, såklart.

Men vi ska inte dröja oss kvar där. Hur det är med den saken är inte så intressant mer än att som läsare lämnas jag med en känsla av överdrift från författaren i syfte att få fram sin poäng.

I stället fastnar jag på ett annat ställe i boken, i berättelsen om Sundsvall Dragons födelse. "Snart var vi störst och bäst på lokal sponsring. I långa loppet drogs fram till 2016 in 350 miljoner trots att vi alltid bara hade lokala sponsorer medan de andra klubbarna i stan hade nytta av även centrala internationella avtal."

350 miljoner. Really?

På 23 års tid ska alltså Sundsvall Dragons ha dragit in 350 miljoner kronor? Enbart på lokal sponsring. Alltså undantaget publikintäkter, souvenirförsäljning, olika former av kommunala bidrag och liknande.

350 miljoner kronor på 23 år innebär drygt 15 miljoner kronor per år i snitt. Och då ska man komma ihåg att det är ett snitt som sträcker sig ända tillbaka till 1993 och de omsättningsnivåer som rådde då.

Så frågan jag ställer mig är: Hur har Sundsvall Dragons ens någonsin kunnat haft ekonomiska problem över huvud taget?

Nu är just att kontrollera deras omsättningar ett av grundproblemen och något som också föranledde rättegången då de underlät att göra årsbokslut. Men 2008/2009, året då de tog sitt första SM-guld, omsatte de i alla fall lite drygt tio miljoner kronor.

Ett av guldåren alltså, och ändå fattas det cirka fem miljoner kronor för att ens nå upp till snittet över en 23-årsperiod. Och då enbart gällande intäkter från lokal sponsring.

Det innebär att det bara kan finnas två alternativ, eftersom Sundsvall Dragons de facto hade enorma ekonomiska problem och sedermera också försattes i konkurs:

Antingen stämmer inte siffrorna eller så har enorma pengar försvunnit någon annanstans under årens lopp.

Jag vet inte men det är Anders Jansson själv som beskriver deras framgång på den lokala sponsormarknaden och uppger siffrorna, och fakta ska man inte slarva med så jag utgår från att han har rätt.

Så, hur kunde Sundsvall Dragons gå i konkurs? Vart tog stora delar av de 350 miljonerna vägen någonstans?