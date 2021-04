Kenneth Fahlberg: Vi är ändå bara en dålig kopia av Island

För några år sen, när vi fortfarande var lyckligt ovetande om vad en pandemi kan orsaka, besökte jag Island. Denna fantastiska och säregna ö, som på något sätt känns så nära men ändå långt bort på samma gång.

Särskilt minns jag en dag, en av de bästa enskilda semesterdagar jag någonsin haft, när vi fick uppleva Islands mångsidiga natur.

På förmiddagen hade vi bokat in oss på en tur med Islandshästar genom det karga landskap som ett november-Island hade att bjuda på.

Än i dag minns jag med värme Birger, som jag fick äran att rida på.

Visst, Birger var sannolikt alltför van att transportera allehanda turister som, liksom jag, var där "för att uppleva Island" och luttrad konstaterade "jaha, ännu en som inte vet vad han håller på med och som jag inte behöver lyssna på".

I ett prydligt tåg tultade vi iväg, förutom jag och Birger då som ständigt hamnade på efterkälken. Medan de andra lydigt höll kolonnen lunkade Birger på i behagligt tempo, stannade till vid varje dikesren, alltmedan jag förgäves försökte få honom att hålla tempot.

Men Birger bestämde vilken takt som gällde.

Och den var som sagt inte brådskande.

Fram till det att guiden vände sig om. En enda blick från henne räckte för att Birger skulle fatta galoppen.

Och galopp var vad det blev när Birger skulle ta ikapp, med en stackars turist som inte vet vad han håller på med studsande i sadel och stigbygel.

Men ikapp kom vi och fram kom vi och jag kände att vi skildes åt som vänner, jag och Birger.

Bara några timmar efter ridturen i ett genomgrått landskap simmade vi sedan omkring i Blå Lagunen, i turkosblått vatten mellan 36 och 39 grader varmt.

Med en bar mitt i vattnet.

I veckan blev jag åter påmind om dessa dagar på Island, på den minst sagt väderombytliga ön mitt ute i norra Atlanten.

Lite här och där i Reykjavik såg jag sloganen som väl ska spegla öns signifikanta, snabba väderomslag. "If you don't like the weather, wait five minutes".

I söndags stod nämligen vårfix på schemat. Vi krattade, sopade undan grus, bökade i rabatter och hejade på grannar som också gick förbi med skottkärror fyllda med löv och grenar.

Bara för att dagen efter tvingas böka fram snöskovlarna jag stoppat undan dagen innan. Och åter heja på samma grannar som nu stod med plogvallar upp över anklarna.

Medan ryggskotten åter ekade över kvarteret kom jag att tänka på vår Islandstripp och deras slogan, att kanske har vi också nu anammat deras koncept.

Snabba väderomställningar är ju grejen, och det praktiserade vi bevisligen här i veckan med all oönskad tydlighet.

För jag måste säga att jag nog ändå hellre tar en tur med Birger och ett dopp i Blå Lagunen än krattning följt av snöskottning.