Kicki Gustafsson: Coronatrötthet är bara förnamnet – jag är tvärless!

Nu har vi levt sida vid sida med coronaviruset så länge att man knappt kommer ihåg hur tillvaron såg ut före pandemin. Ett tydligt tecken på normaliseringsprocessen är att man reagerar så kraftigt när rollfigurer i filmer och tv-serier kramas, reser obehindrat och ställer sig mitt i stora folksamlingar utan att reflektera över risken för virusöverföring. ”Håll avstånd!” vrålar man från soffan, men till ingen nytta.

Jag vet att jag gick på konsert 29 februari (The Ukulele Orchestra of Great Britain) utan att känna mig särskilt rädd, men i dag känns den upplevelsen mer som en dröm än något som hände på riktigt. I Sverige ljusnar visserligen läget just nu; gymnasieeleverna får gå till skolan, besöksförbudet på äldreboenden tas bort och smittspridningen är låg även om den ökar något. Arbetslösheten stiger inte längre. Men ute i Europa ökar fallen på många ställen, och kanske kommer även vi svenskar att få uppleva en andra våg. Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell befinner vi oss i en annan fas än många andra länder, så risken för en uppgång även här kan vi inte räkna bort. I Storbritannien hoppar man fram och tillbaka mellan att öppna och stänga ned samhället, vilket naturligtvis accelererar den coronatrötthet som många känner.

Just nu får man inte, med några få undantag, umgås i större grupper än sex personer, men många struntar blankt i det. Och vem ska kunna kontrollera att regeln efterlevs? I butikerna är det sällan som folk bryr sig om att hålla avstånd förutom i kön till kassan. På övriga utrymmen har man inga problem med att gnugga sig mot andra när man sträcker sig efter en vara. Kanske är det coronatrötthet, kanske har det där med att hålla avstånd aldrig riktigt respekterats. Håhåjaja. När ser vi egentligen slutet på det här? När kommer ett vaccin, hur verksamt kommer det att vara, vilka kommer att få det först? Och varför slår viruset så olika? Varför blir några jättesjuka medan andra bara hostar lätt ett par gånger? Varför blir en del aldrig friska utan dras med covid-19 i månader, medan andra inte ens märkte att viruset slog sig ned och sedan försvann? Fortfarande är informationen om provtagning för viruset minst sagt snårig.

Läser man på 1177 och försöker hitta vad som gäller för får man plöja en text som är 11 629 tecken lång! Det är ungefär lika mycket som ryms på en hel tidningssida i ST, utan bilder och rubriker (tro mig, jag har testat). Om jag går till mig själv så skulle jag gärna vilja veta om jag har haft covid-19 eller inte – det kan ju vara så att jag inte haft symptom – men det enda jag hittar om antikroppstest är följande: ”Regionen har börjat erbjuda antikroppstest för vård- och omsorgspersonal. Vi arbetar också för att framöver kunna erbjuda samtliga invånare antikroppstest, och målet är att det ska införas så snart som möjligt under hösten 2020.” Att få veta om jag har antikroppar eller inte måste väl ändå vara intressantare än att veta om jag har pågående covid-19?

Ett negativt svar i dag på det senare provet kan ju visa sig vara positivt om jag tar det i morgon. Hittills har 5 893 personer som smittats av coronaviruset avlidit i Sverige. Åtminstone hälften av dödsfallen har inträffat på äldreboenden. Men precis som med så mycket annat när det gäller covid-19 är det svårt att veta vad statistiken egentligen betyder när man ska jämföra med andra länder. Allt beror på vilka parametrar man tar med och att man räknat och redovisat på samma sätt. Håhåjaja. Coronatrötthet är bara förnamnet – jag är tvärless på coronan nu. Tvärless!