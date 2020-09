Kicki Gustafsson: Jag avvaktar med munskydd tills Tegnell säger att vi ska använda dem

Få saker har diskuterats lika hett under coronapandemin som huruvida allmänheten bör använda munskydd eller inte.

Väldigt stort genomslag fick Björn Olsens sommarprat i P1 som sändes i början av förra veckan, då Olsen, som är professor i infektionssjukdomar, hävdade att ”hela världen vet” att munskydd skyddar andra från infektion.

Men i sin bok ”Pandemi – myterna, fakta, hoten”, som kom i ny upplaga så sent som i våras, skriver han så här:

”Förutom de avancerade munskydd som används på sjukhus fyller de övriga ingen som helst funktion. I stället kan det vara tvärtom, de ökar risken för smitta mer än de skyddar. Vi pillar på dem och rättar till dem, vi har dem under hakan eller så är de till och med, som jag sett några exempel på, placerade över pannan. Men liksom vi lärde oss att krypa in under skolbänken för att skydda oss vid ett atombombsanfall på 1970-talet, gav munskydd en falsk trygghet men samtidigt en känsla av handlingskraft.”

Björn Olsen förklarar sig nu och säger till Aftonbladet att han har bytt ståndpunkt eftersom ”nya studier” visar på att munskydd visst kan ge effekt, särskilt tillsammans med andra åtgärder – till exempel att hålla avstånd, stanna hemma när man är sjuk och tvätta händerna ofta och länge.

Men vad är det egentligen Folkhälsomyndigheten säger om munskydd? Skrattar de åt dem och säger att den som bär munskydd ser ut som en idiot?

Faktiskt inte. Så här uttrycker man sig på sin hemsida: ”Folkhälsomyndigheten avstår från att rekommendera allmänheten munskydd då ett munskydd som kliar och åker ner under näsan bidrar till att händerna ofta rör mun, ögon och näsa vilket kan öka risken för smittspridning. Det kan även bidra till att personer med milda symtom ger sig ut i samhället vilket skulle kunna öka smittspridningen.”

Det finns med andra ord en risk för att den som använder munskydd invaggas i en falsk trygghet och till exempel går till jobbet fast hen borde ha stannat hemma. Eller att munskyddet gör att personen faktiskt oftare rör vid sitt ansikte än annars.

Jamen WHO då? De har ju också ändrat sig och börjat rekommendera icke-medicinska munskydd? Jo, men inte som en generell tumregel för alla, och verkligen inte som enda åtgärd, utan i särskilda situationer då det till exempel är trångt och inte går att hålla avstånd. Rätt använda kan munskydden möjligen bidra till att minska smittspridningen, men också WHO varnar för att smittrisken kan öka om munskydden hanteras fel.

Nyttan med munskydd måste alltså vägas mot risken, och de kan inte ersätta åtgärder som det finns starkare vetenskapligt stöd för; att hålla avstånd, stanna hemma vid sjukdom och tvätta händerna ofta och länge.

Ändå har munskyddet blivit en så tydlig symbolfråga och ett slagträ i debatten om vem som egentligen har rätt och fel om hur coronaviruset bäst bekämpas, trots att pandemin fortfarande pågår och ingen sitter på facit. Varför har det blivit så och varför är debatten så svart och vit?

Den dag Anders Tegnell säger att munskydd av en viss sort bör användas varje gång man vistas utanför hemmet, då kommer jag att sätta på mig det. Till dess avvaktar jag.