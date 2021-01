Klart: Här är backen som Timrå IK plockar in

När det stod klart att Marcus Hardegård blir borta en längre tid på grund av skada berättade Timrå IK:s sportchef Kent Norberg att klubben börjat leta efter en back.

Under måndagsförmiddagen skrev Expressen att Alexander Lindelöf var klar för klubben, något som Timrå IK bekräftade kort där på.

– Med skada på Hardegård och avstängning på Lerebäck så behöver vi fylla på truppen och där kommer Alexander in. Han är en spelskicklig back som gjort det bra i Hockeyallsvenskan men som även har rutin från högre nivå. Vi tar in Alexander under dom två kommande veckorna till att börja med, säger Kent Norberg i ett pressmeddelande.

24-åringen gjorde 45 matcher för Brynäs under säsongen 2019/2020.

Under den här säsongen har Lindelöf spelat åtta matcher för seriekonkurrent Vita Hästen, men i slutet av december stod det klart de inte förlängde hans kontrakt.