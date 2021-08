Klart: Här är startfältet i årets Sundsvall Open Trot: "Är klar favorit"

På lördag avgörs 2021:s upplaga av Sundsvall Open Trot. I år med publik – inte lika mycket som vanligt, men ändå mer än fjolårets publikfria pandemievenemang.

Nu står även startfältet för loppet klart – och bland hästarna hittas några framstående namn.

Ett av dem Milligan’s School. Det var ett av tre drömnamn som Bergsåkers sportchef Thomas Almqvist nämnde för ST-sporten tidigare i veckan, som vann loppet i fjol och som nu kan ta sin tredje Open Trot-seger.

Men Milligan's School är inte förhandsfavorit, i alla fall inte enligt Almqvist.

– Favoriterna hade lite tur som fick bra spår. I Open Trot tänker jag på Who's Who som fick spår fyra, så han blev spårvinnare. Milligan's School fick ett sämre spår, spår åtta längst ut på vingen, säger Almqvist.

– I fjol var det tvärtom, då blev Milligan's School spårvinnare. Så det är läge för revansch som det ser ut nu tack vare, eller på grund av, spårlottningen.

Hemmahoppet representeras av Daniel Wäjersten med Esprit Sisu i spår två.

– Who's Who är klar favorit. Sedan är det ett gäng bakom som kan utmana, Milligan's School, Gareth Boko, Very Kronos och Zarenne Fas kanske i första hand. Men Who's Who blir svårslagen, säger Almqvist.

► Startfältet i V75–11, Sundsvall Open Trot

1. Hickotheepooh (Vidar Hop)

2. Esprit Sisu (Daniel Wäjersten)

3. Very Kronos (Erik Adielsson)

4. Who's Who (Örjan Kihlström)

5. Gareth Boko (Magnus A Djuse)

6. Click Bait (Per Lennartsson)

7. Mindyourvalue W.F. (Roberth Bergh)

8. Milligan's School (Ulf Eriksson)

9. Mellby Free (Björn Goop)

10. Zarenne Fas (Carl Johan Jepson)

► Fem senaste vinnarna av Sundsvall Open Trot

2020: Milligan's School

2019: Ringostarr Treb

2018: Milligan's School

2017: Ringostarr Treb

2016: Nuncio