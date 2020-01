KLART: Här är superettans nya TV-priser – så mycket kostar det att se matcherna: "Vill vara nära supportrarna"

Sedan år 1997 har allsvenskan och superettan ägts av C More. Men inför 2020 kommer serierna för första gången på 23 år sändas via andra kanaler.

Discovery Networks Sweden, som innefattar Kanal 5, Kanal 9 och Eurosport, köpte de nya rättigheterna år 2017. Nu kommer skiftet förverkligas.

I ett pressmeddelade avslöjade kanalen på torsdagen för första gången priserna inför de kommande sex säsongerna.

– Vi har väntat länge på att få ta över landets hetaste rättighet och nu är det äntligen dags. Vår ambition är att komma närmare den svenska elitfotbollen och förutom matcherna även berätta historierna utanför planen. Vi vill vara nära supportrarna, känslorna och spelet och kommer att vara det genom att ha fler kameror på plats, satsa på statistik och analys och inte minst röra oss ute i hela fotbolls-Sverige, säger Hanif Hosseini.

Discovery kommer visa samtliga 480 matcher på Dplay. Utöver det kommer ca 30 utvalda matcher visas på Kanal 5 och Kanal 9.

Kostnaden för ett årsabonnemang på Dplay för samtliga matcher från allsvenskan och superettan kommer att ligga på 299 kronor per månad. Bindningstiden är då tolv månader, vilket innebär ett totalpris på 3588 kronor.

Ett abonnemang som endast sträcker sig över en månad kostar 349 kronor.