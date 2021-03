Klart: Här är Timrå IK:s val – det blir motståndet i semifinalserien

Fyra matcher krävdes för att Timrå IK skulle ta hem kvartsfinalserien mot AIK. Lika många matcher krävdes det också i de andra slutspelsserierna, där Björklöven avgjorde mot Mora på övertid under söndagen, BIK Karlskoga vann mot Västerås och Västervik besegrade Södertälje på måndagen.

Det innebar att det var dags för nästa val, där Timrå IK var först ut att välja, och kunde då välja mellan Västervik och Björklöven. Och precis som när laget valde kvartsfinal, valde man även i semifinalen det lägst rankade laget: Västervik.

– Vi har resonerat i ledarstaben hur vi ska välja, men vi har gått på samma linje som vi gjort tidigare, säger Timrås tränare Fredrik Andersson i C More under måndagen, och menar på att det inte fanns någon annan anledning till att välja Västervik än att de var det sämst placerade laget.

I den andra semifinalen möts därmed Björklöven och BIK Karlskoga.

Timrå inleder sitt semifinalspel lördag den 3 april klockan 18.00. Serien spelas i bäst av sju matcher och en eventuell sjunde match spelas den 16 april.