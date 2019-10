Klev av efter smäll mot huvudet – läkarens svar om Timråcentern: "Säkerhetsskäl"

I mitten av den tredje perioden knockades Morten Madsen av Henrik Björklund. Timråspelaren var på väg från sitt bås, centralt in in i banan, när Björklund körde in – eller krockade – med dansken.

Smällen tog illa och efter att Madsen legat på isen i ett flertal sekunder togs han ut till omklädningsrummet och kom inte tillbaka i matchen.

Men läkarteamet lämnar lugnande besked.

– Det är bra med honom. Han fick kliva av, av säkerhetsskäl. Just nu mår han bra i alla fall, säger Timrås lagläkare Christian Johansson.

Finns det några tecken på hjärnskakning?

Det är för tidigt att säga just nu, men vi hoppas att det inte är någon fara.

Många Timråsupportrar var upprörda efter smällen, men ledarteamet väljer att inte kommentera situationen.

– Jag har inte sett smällen i efterhand. Domarna säger att det är en kollision, men jag kan inte göra några större uttalanden, säger Timrås tränare Fredrik Andersson och fortsätter:

– Det (Björklund) är ju en spelare som har en historik av att vilja spela lite fysiskt, men än så länge har jag inte något att säga. Var det schyst eller en olyckshändelse, så är det bara tråkigt för Morten. Vi behöver honom på banan, men vi vet som sagt inte om det är någon fara ännu.