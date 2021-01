Knausgård! Smirnoff! Coronan! – Ekenberg guidar till vårens mest lovande boksläpp

1

“Morgonstjärnan” av Karl Ove Knausgård

En ny roman av Karl Ove Knausgård är förstås en händelse. En av det senaste decenniets mest uppmärksammade författare, inte bara i Norden utan även internationellt, skriver nu fiktion igen efter att ha avslutat den väldiga självbiografiska sviten “Min kamp”.

I “Morgonstjärnan” skildrar han ett antal vanliga människor vars liv påverkas av ett kosmiskt fenomen. En sommarkväll dyker plötsligt en jättelik, ny stjärna upp på himlavalvet. Ingen kan förklara fenomenet.

Med “Morgonstjärna” tar sig Knausgård an de mörka krafterna i världen och romanen beskrivs som “en roman om det vi inte förstår, det vi inte vet att namnge och aldrig tidigare har mött”.

Kanske kände vi oss lite trötta på Knausgård efter den självbiografiska sviten och årstidsböckerna – men nu är nyfikenheten tillbaka.

Utkommer i januari på Norstedts.

2

“Skymningstid” av Henrik Bromander

Henrik Bromander är en författare som skriver om de människor som annars inte får tillträde till litteraturens finrum. Han har skrivit om skrivbordskrigare, kroppsbyggare och civilisationskritiska elallergiker. Samtiden naglas fast under hans penna. I nya “Skymningstid” blickar han emellertid tillbaka mot Sveriges 1970-tal och folkhemmet som står färdigbyggt. Ändå finns i det ett missnöje, en oro. Bromander skildrar Gunnar Björk, som känner att allt är upp till honom när medvinden vänder, samt säkerhetspolisen Monika Nilsson som undersöker högerextremistiska grupperingar i en roman som enligt förhandsinformationen handlar om “makt och motstånd, om rädslan för en sovjetisk ockupation och om det svenska sjuttiotalets skuggsida”.

Utkommer i mars på Weyler förlag.

3

“Pandemier!” av Amina Manzoor

Under pandemin har behovet av skickliga vetenskapsreportrar att hålla i handen varit stort, särskilt då medias klickjägare varit på hugget. En sådan trovärdig röst i flödet har DN:s medicinreporter Amina Manzoor varit. Nu ger hon ut boken “Pandemier!” som ska fördjupa kunskapen om den coronasmitta som just nu lamslår samhället. Men den ska också lika mycket ta sig an den “infodemi” där “larmen och det höga tonläget” är en lika farlig fiende som viruset. Boken ska svara på frågor som: “Hur uppstod detta medicinska nödläge? Varför blev så många så sjuka och på så olika sätt, från inga symptom till intensiven? Vilka smittskyddsåtgärder fungerade faktiskt? Hur framstår det ‘svenska experimentet’?”

När boken kommer ut framåt våren har förhoppningsvis pandemin gått in i en mindre kritisk fas, och därmed också intresset av att läsa om den, men “Pandemier!” ska lika mycket förbereda oss på nästa pandemi.

Utkommer i mars på Fri Tanke förlag.

4

“Vänligheten” av John Ajvide Lindqvist

Skräckmästaren John Ajvide Lindqvist är tillbaka med en romansatsning som beskrivs som hans mest ambitiösa hittills. Med drygt 700 sidor närmar han sig förebilden i USA, Stephen King.

“Vänligheten” följer ett halvdussin människor i Norrtälje när mystiska saker börjar ske i den lilla staden. Allt börjar med att en gul container plötsligt en höstmorgon står i Norrtäljes hamn.

Räkna med kalla kårar, som alltid hos John Ajvide Lindqvist, men också det som är hans signum – att förena den övernaturliga skräcken med det djupt mänskliga.

Utkommer i januari på Ordfront förlag.

5

“Förintelsens barn” av Margit Silberstein

Efter att under sitt yrkesliv som journalist ha rapporterat om och analyserat svensk politik, riktar nu den tidigare SVT-journalisten Margit Silberstein blicken mot sig själv och sin uppväxt med två föräldrar som överlevde Andra världskrigets judeutrotning. Hur går man vidare efter att ha överlevt helvetet på jorden – och hur klarar man av att vara barn till människor som inte har någon annan i hela världen?

Utkommer i januari på Albert Bonniers förlag.

6

“Tystnaden” av Don DeLillo

Don DeLillo har alltid haft någonting profetiskt i sitt skrivande. Så man kanske inte ska förvånas över det faktum att “Tystnaden” skrevs före pandemin, även om den på ett kusligt sätt speglar det senaste året i mänsklighetens historia. Han berättar om hur all digital kommunikation plötsligt bryts under Super Bowl sunday. I tystnaden som uppstår möts fem personer i en lägenhet i ett samtal om “existensens innersta rum”.

Utkommer i januari på Albert Bonniers förlag.

7

“Klara och solen” av Kazuo Ishiguro

Någon överväldigande entusiasm möttes inte Kazuo Ishiguro av som Nobelpristagare i litteratur, men en ny roman av en Nobelpristagare kvalificerar sig per automatik som en av säsongens större utgivningar. I “Klara och solen” tar sig Ishiguro an frågan vad det betyder att älska. Och han gör det genom att skildra Klara, som väntar i en butik på att säljas som en artificiell vän.

Utkommer i mars på Wahlström och Widstrand.

8

“Lejonburen” av Ulrika Kärnborg

Drottning Kristina är en av den svenska historiens mest fängslande gestalter. Ulrika Kärnborg gör en Hilary Mantel och använder sig av den historiska personen Kristina för en romanfantasi om den lilla traumatiserade flickan som ska överta tronen men som styrs av rikets mäktiga män och som tvingas att erövra sin egen vilja och att göra svåra val som ännu ekar genom historien.

Utkommer i april på Natur och Kultur.

9

“Vittring” av Ola Nilsson

Ola Nilsson belönades 2010 med Norrlands litteraturpris och i nya romanen “Vittring” är han tillbaka i det norrländska landskapet, Jämtland mer specifikt. “Vittring” berättar om paret Sigrid och Ilian i den lilla byn, där hon är på väg bort och han, som är några år äldre, ses som en loser i lokalsamhället. Katastrofen närmar sig under de sommardagar som Ola Nilsson skriver fram.

Utkommer i januari på Natur och Kultur.

10

“Sockerormen” av Karin Smirnoff

Karin Smirnoffs romangestalt janakippo har lämnat oss efter tre romaner, men Smirnoff-fans som sörjer kan torka tårarna i maj, när den populära författaren är tillbaka med nya romanen “Sockerormen”. Om de tre udda vännerna Agnes, Kristian och Miika som växer upp i en industristad i 1980-talets Sverige och bildar ett band med den forna världsartisten och musikläraren Frank Leide. Men är Frank det föräldrasubstitut som de behöver eller väntar dem ett svek?

Utkommer i maj på Polaris.