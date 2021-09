Komikern Per Andersson på turné – kommer till Sundsvall

''Per Andersson har som en av Sveriges mest älskade och energiska komiker synts i tv-program som Grotesco och Parlamentet och stora scenproduktioner som Book of Mormon och ART. Sedan tidigare är det officiellt att han sätter upp sin nyskrivna enmansrevy Räkhäst på Lorensbergsteatern i Göteborg'', står det i pressmeddelandet.

Nu är det klart att showen även tas på en landsomfattande turné, med totalt 54 föreställningar runtom i landet.

I år har Per Andersson varit med i bland annat Diggiloo. Han har även varit programledare i Melodifestivalen tillsammans med Pernilla Wahlgren och nyligen spelades Göta kanal 4 in, där Per Andersson spelar huvudroll tillsammans med bland annat Eva Röse, Tomas von Brömssen och Dilan Gwyn.

''Räkhäst är en enmansrevy i min hjärna. Jag hittade en lapp som jag hade skrivit när jag var tio år och på den stod det just räkhäst. Jag har ingen aning om vad det kom ifrån eller vad jag tänkte, men jag gillade ordet. Nu ser jag fram emot att rida ut på räkhästen med sketcher, musik och vilda infall och utforska vad ordet betyder. Att få göra det tillsammans med människor i hela Sverige känns superroligt'', säger Per Andersson.

Per Andersson kommer till Tonhallen i Sundsvall den 2 oktober.