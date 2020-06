Kompisarnas coronainsamling klar – bjuder vårdpersonal på bubbel: "Hoppas att de ska känna sig uppskattade"

ST skrev om de båda 19-åringarnas initiativ den 25:e april och nu har Timrågrabbarna just avslutat sin insamling. Totalt fick de in drygt 10 000 kronor.

– Vi är ganska nöjda då vi inte varit jätteaktiva. Vi annonserade i tidningen en gång och då fick vi in jättemycket. Men vi hade säkert kunnat få in mer om vi varit mer heta på gröten, säger Sebastian Norlander.

För pengarna de samlat in kommer de att bjuda vårdpersonal i Timrå kommun på en lunch på Timrå gårdsbutik. De hoppas kunna bjuda in mellan 50-100 personer. För att förhindra smittspridning kommer personalen att bjudas in i omgångar.

– Det blir macka, bubbel och lite mingel. Sen kommer vi väl att hålla någon form av tal där vi tackar för deras insats.

Vad säger vårdpersonalen om det här?

– Jag tror det kan vara roligt för dem. Vi har pratat med en del av dem och de känner att de har gjort ett bra jobb men inte riktigt blivit sedda för det. Med det här initiativet hoppas vi att de ska känna sig uppskattade, säger Sebastian Norlander.