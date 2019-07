Konst och tradjazz strålar samman när Gimåfors bjuder till sommarjazz

I år är det under eftermiddagen den 14 juli som musiker möts från Bröderna Falk New Orleans Friends, Spicy Advice Ragtime Band, Barfota Jazzmen och Backwater Five. I Backwater Five spelar de unga trombonisterna Leon Falk och Hannes Junestav-Falk, som flera gånger spelat på Aggegården. Likt de äldre hålller de den klassiska jazzen levande tillsammans med våra lokala musiker.

Basar för BFNO Friends gör BIM Ingelstam med sin tuba. Själv har han just fyllt 80 år och vill tillsammans med bandet i sin tur hylla värden Curt Agge, som nyligen fyllt 90 och fortfarande ser fram emot ett aktivt konstnärsskap. Han har också skänkt en tavla till pris i konstlotteriet.

Hela spelningen tillägnas Curt Agges framlidna fru Anna-Greta.