Konstnär från Sundsvall belönas med fint stipendium: "Årets återkomling"

1997 tog Göran Dahlberg (1934-2012) initiativ till att bilda en stiftelse i sitt namn för att stötta bildkonstnärer i Ångermanland och Medelpad. Stipendiet delas ut varje eller vartannat år och bygger på avkastningen från en smärre aktiepost som Göran Dahlberg ärvde.

”Det skulle vara roligt att göra något för pengarna och vad kunde vara bättre än att stödja konstnärerna” resonerade han.

I år hade 26 konstnärer sökt stipendiet; för att komma i fråga ska man vara mantalsskriven och verksam i Ångermanland eller Medelpad.

Styrelsen för Göran Dahlbergs Stiftelse för bildkonstnärer tilldelar 2019 års stipendium till Anna Renström (Nordingrå), Lisa W Carlson (Härnösand) och Olof Ahlström (Sundsvall), som får dela på 180 000 kronor, alltså 60 000 kronor vardera.

Här är styrelsens motiveringar:

Olof Ahlström: "För en utveckling vi alla reagerade på med glädje, väljer styrelsen Olof som årets återkomling. Olof visar med tydlighet i sin ansökan att måleri inte behöver några klichéer till formuleringar, bara tydligt fokus. Och det har Olof. Numera även med en målerisk transparens. Transparens – utförd med ordets kanske raka motsats; distinkthet. Behöver inte mer motivering än så."

Lisa W Carlson: "Lisa W Carlsons konstnärskap har många bottnar och har över tid byggts på i många lager och dimensioner. Lisa utvecklas ständigt och söker vidare och finner nya former för sina uttryck. Från textil, grafik, foto, performance och nu vidare med ljud. Lisa får Göran Dahlbergstipendiet 2019 för arbete och material till The dying plant och Searching for It och att ta verken vidare ut i Europa."

Anna Renström: "En spännande lek med hur vi läser material. Med motiv vi alla känner igen ifrån det vardagliga. Hennes måleri refererar till det klassiska och känns samtidigt väldigt aktuellt. Ett tvådimensionellt uttrycksätt som har en väldig tredimensionell närvaro."

Styrelsen består av konstnärerna och ordinarie ledamöterna Benjamin Andersson, Gunnel Oldenmark, Mats de Vahl, samt konstnär Cecilia Hultman, suppleant.

Utdelning av stipendiet sker lördagen 21 december på Härnösands Konsthall kl. 13.00.