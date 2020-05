Konstrunda från bilen – ingen konst i Ljungandalen: "Alla brukar bli positivt överraskade"

Efter veckor av återhållsamhet kring sociala kontakter kan det även börja bli tomt på idébanken kring vad man kan göra utanför det egna hemmets väggar.

Ett sätt kan vara att bege sig ut på en konstrunda i Ljungandalen och lära sig mer om de lokala verk som finns lite här och var under bar himmel.

Karta över föreslagna besöksmål på en konstrunda genom Ljungandalen

Vi börjar resan vid Ånge camping där Sinnenas konstpark nu bjuder in till sin tionde sommar. En konstsamling som visserligen inte är i sin prakt innan grönskan tar fart, och där det just nu också håller på att ställas i ordning inför sommaren, men där det ändå finns mängder av konst och att ta del av.

Dessutom utgör parken en palett av lokalt och lustfyllt konstnärskap som visar den kreativa rikedom som finns i Ljungandalen.

– Alla brukar bli positivt överraskade när de besöker parken. Egentligen är det lite tidigt på året för att besöka den i sin fulla prakt, men den är ändå väl värd ett besök oavsett årstid, säger Dick Degerfeldt, en av eldsjälarna bakom parken.

Efter besöket på campingen är Ånge tätort ett naturligt stopp med flera offentliga utsmyckningar. Bland annat Unni Brekkes Bäckahästen som står i närheten av Spångbrotorget. En skulptur som bland annat uppskattas av Ånges konstgillande kommunalråd Erik Lövgren.

– Jag tycker att konst förgyller tillvaron, och det här är ett konstverk som jag verkligen tycker om. Sedan har jag också ett vagt minne av hur det var när Spångbrogården byggdes och vem som skulle göra utsmyckningen, berättar han.

På slutet av 1990-talet fanns ett förslag om att flytta fram skulpturen på Centraltorget, men det hela slutade med att den blev kvar på sin ursprungliga plats.

Förutom Bäckahästen så bjuder Ånge även på ett antal andra offentliga verk som går att beskåda i det fria eller genom bilrutan.

Utanför hälsocentralen finns till exempel Lars Widenfalks skulptur av en väntande kvinna, och från parkeringen vid Systembolaget syns Karin Laajas konstverk "Unga män och järnväg" över hela Trafikverkets västra fasad. Dessutom är det balkongutställning på Kulturbanken 2.0 under stundande helg.

Vågar man sig sedan inomhus så erbjuder Centralhuset både Mats Caldeborgs totempåle som fast installation, samt just nu också en utställning av Kicki Jescke i konsthallen.

Konstverket består av tre delar: ett basaltblock som symboliserar Ljungans randberg, en bassäng som symboliserar Ljungan samt den silverfärgade pålen som ska symbolisera en mångata

Roland Tiger, tidigare kulturchef i Ånge kommun, om totempålen i Centralhuset

Nästa stopp på färden blir Forum Folkets hus i Ljungaverk som under fjolåret blev ny hemvist för Bengt Lindströms Tången.

Skulpturen flyttades från Ånge under sensommaren och håller just nu på att renoveras av ortens Folkets husförening.

– Jag har precis varit där och kollat och det går bra. Alla lösa bitar är på plats så det är bara lite ytfinish kvar innan det är dags för målning, säger ordförande Jimmy Lundgren.

Även här kan man passa på att införskaffa en konstupplevelse under tak. Då i form av Leif Borgströms trätavla som efter renoveringen 2014 flyttades från entrévägg till en väderskyddad plats i Folkets hus foajé. I lokalerna finns också lite annan konst hängande, och får man besöka samlingslokalen i källaren så har man också möjlighet att spana in Bo Standbergs väggmålning som ger en bild av husets betydelse under ortens glansdagar.

Glansdagar har också skulptören Arne Jones haft. Som litet barn kom han till Fränsta, där föräldrahemmet låg till i hörnet Marktjärnsgatan-Fränstavägen. Det var också här han fick en del av sin skolning under sin tid på Ålsta folkhögskola, en skola som just nu också är värd för en utställning om skulptören.

"Med 72 offentliga skulpturer på gator och torg, är Arne Jones en av de mest anlitade skulptörerna i Sverige under 1900-talet."

Källa: arnejones.se

En annan skulptör som satt spår i Fränsta är Lars Widenfalk, vars signatur står på den lilla skulptur som finns på en upphöjd stenkolonn framför Samservicehuset.

Slutet på den här "konstiga" resan genom Ljungandalen blir Torpshammar, där herrgårdsområdet lagom till sitt hundraårsjubileum 2008 försågs med ett antal träskulpturer signerade motorsågskonstnären Torbjörn Lindgren.

En bit längre bort längs huvudvägen ligger Torpshammars kyrka, vars staket är ett smideskonstverk signerat konstsmeden Birger Westin.

Staketet är 125 meter långt och berättar i sin västra del om bygdens historia, medan delen som löper österut består av bibliska bilder.

Fotnot: Nämnda stopp är ett axplock och på intet sätt en komplett lista över offentlig konst i Ljungandalen.