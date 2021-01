Konsulter ska rädda regionens ekonomi – men experternas företag var likvidationspliktigt 2017

Region Västernorrland har upphandlat expertstöd från Ledningsbolaget i Skandinavien AB för att få hjälp med kostnadsreduceringar på 350 miljoner kronor inom specialistvården de närmaste åren.

I Ledningsbolagets senaste årsredovisning står samtidigt att den 28 februari 2017 upprättades en kontrollbalansräkning som visade att halva aktiekapitalet var förbrukat.

Den 30 november samma år upprättades en ny kontrollbalansräkning med beskedet att det egna kapitalet fortfarande inte var återställt. På en andra kontrollstämma 2018 beslutades ändå att driva företaget vidare.

De tre senaste årens årsredovisningar visar att Ledningsbolagets egna kapital varit negativt:

■ 2017: – 1 382 864 kronor

■ 2018: – 306 431 kronor

■ 2019: – 301 885 kronor

Historiskt har Ledningsbolaget haft problem med ekonomin, men nu har vi det absolut inte

Ledningsbolaget är ett helägt dotterbolag till Schemagi AB. I moderbolagets årsredovisning för 2018 avslöjas att även här upprättades en kontrollbalansräkning som visade på brist i eget kapital. Det kapitalet återställdes genom ett aktieägartillskott.

Ledningsbolagets vd Lena Lyckenvik ser inga problem med historiken och menar att företagets ekonomi numera är god.

– Historiskt har Ledningsbolaget haft problem med ekonomin, men nu har vi det absolut inte, säger Lena Lyckenvik.

Hon ser själv inget anmärkningsvärt med att en region med krisande ekonomi söker experthjälp från ett företag som upprättat en kontrollbalansräkning 2017.

– Tittar vi på årsredovisningen för 2020 som snart kommer, så kommer du se en helt annan bild för att vi har gjort i ordning ekonomin och verkligen stärkt den, säger Lena Lyckenvik.

Så de ekonomiska problemen är åtgärdade?

– Oh ja. Hela 2019 och 2020 har det åtgärdats på olika sätt via ägare och genom att vi har ganska många kunder. Under perioden har vi vunnit flera upphandlingar.

Varför tvingades Ledningsbolaget upprätta en kontrollbalansräkning?

– Det är en så lång historia med så många parametrar så den kan jag inte gå in på, säger Lena Lyckenvik.

Region Västernorrlands regiondirektör Åsa Bellander har svårt att ge några kommentarer.

– Vi har utgått från en kompetensbaserad upphandlingsprocedur där man skulle kunna leverera ett antal olika saker från den specificerade upphandlingsprofilen, säger Åsa Bellander.

Ledningsbolaget har även tidigare haft kopplingar till Region Västernorrland.

SVT berättade 2017 att regionens förre förvaltningschef Margareta Berglund Rödén samt tidigare landstingsdirektören Anders L Johansson båda haft uppdrag för Ledningsbolaget.