Kovland halvvägs mot en skräll – men UIK sprang ifrån i andra: "Vi är ändå jättejättenöjda"

Anina Wede rann igenom och gjorde matchens första mål och gav storfavoriterna Umeå IK ledningen halvvägs in i den första halvleken.

Men Kovlandskaptenen Ida Markström ville annat.

Med en långdistansmissil förvandlade hon 0–1 till 1–1 innan den sprattlande Umeåmålvakten Agnes Granberg hade landat.

– Tur, säger hon med ett leende efteråt.

– Men överlag ska vi vara väldigt nöjda. Vi är absolut med if örsta halvlek, men släpper in lite väl många mål. Men de är skickliga coh det är inte för inte de leder Elitettan, säger Markström.

– Det är en skitrolig match och vi känner att vi är med. Det är orken vi faller mest på och det är inte så konstigt, det skiljer ju lite på träningsmängden, säger hon efter matchen som till slut slutade med en 6–2-seger och avancemang för Umeå IK.

– Överlag ska vi vara väldigt nöjd. Vi är absolut med i första halvlek. Vi släpper in lite väl många mål, något mål måste vi kunna stå emot. Men de är ett skickligt lag och det är inte för inte de leder Elitettan. Det här är en skitrolig match. Vi känner att vi är med, det är orken vi faller mest på och det är inte så konstigt. Det skiljer ju lite på träningsmängden, säger Markström

Tränaren Emma Westlund var utpumpad och lite frusen efter cupduellen. Men samtidigt nöjd.

– Herregud. Vi är skitnöjda, det är inget att skämmas för. Det är lite synd att det får rinna iväg. På det stora hela är vi jättejättenöjda. Det finns mycket som vi kan ta med oss från det här. Det ser ut som att Umeå vinner Elitettan och i första halvlek spelar vi jämnt med dem, säger hon.

– Vi kämpar på bra i första Sedan är det orken som tryter i andra, så är det. Det var ändå jätteroligt att få spela en sån här match, säger Amanda Sevefjord som, precis som många i laget är småbarnsförälder.

På knappt fyra minuter i andra halvlek gjorde Umeå både 2–1 och 3–1.

– Då blir det lite tungt för oss. Det är ändå starkt att vi gör ett sista mål och att vi inte ger oss.

Jonna Wistrand reducerade till 2–6 på stopptid.

Sedan var cupäventyret över för Kovlands IF.

Matchen

Kovlands IF–Umeå IK 2–6 (1–1)

Mål: 0–1 (20) Anina Wede, 1–1 (26) Ida Markström, 1–2 (54) Elin Nilsson, 1–3 (58) Anina Wede, 1–4 (68) Johanna Nyman, 1–5 (78) Ebba Åberg Zingmark, 1–6 (84) Wilma Öhman, 2–6 (90) Jonna Wistrand.

Domare: Camilla Friberg.

Publik: 450.

Så spelade Kovland

Startelvan: Emelie Bergh – Emelie Åkersten, Amanda Sevefjord, Emelie Birgersson, Marielle Bergman – Jonna Wistrand, Ida Markström – Jenny Nordenberg (ut, 82), Marlene Ejerås, Veronica Söderström (ut, 69) – Alin Bisping (ut, 74).

Övriga: Sara Svensson (mv), Erica Persson (in, 69), Pernilla Wennman (in, 74), Nathalie Jonasson Collett, Ida Cöster (in, 82) och Olivia Olofsson.