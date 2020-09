Kovland straffat i uppskjutna matchen – indraget i nedflyttningsstriden: "Måste vinna matcher"

Den 22 augusti skulle Kovlands IF ha mött Team TG hemma på Ånäsvallen. Så blev inte fallet, utan matchen blev uppskjuten på grund av coronasmittade spelare i Team TG.

I stället spelades matchen på NP3 Arena under tisdagskvällen. Där var det en jämn första halvlek som utspelade sig och till slut Kovland som fick gå in i halvtid med ledning efter att Angelica Lindholm Forsell lyft in 1–0-målet via ribban.

Men någon seger blev det inte för Kovland, inte heller någon poäng.

Inom loppet av ett par minuter vände nämligen det gästande Umeålaget på steken. I den 68:e minuten tilldömdes Team TG en straff som Parva Zarassi tog tillvara på. Två minuter senare gjorde så Team TG även 1–2 efter ett misstag av Kovlands målvakt Emelie Bergh på ett distansskott.

När Team TG sju minuter senare tilldelades ytterligare en straff och Zarassi återigen nätade från elva meter var slutresultatet fullbordat.

– Jag tycker ändå att vi gör det bra försvarsmässigt i första halvlek. Sedan är det klart att de behöver gå för att göra mål och sätter högre press på oss. De är många med i anfall och det är klart att det är ett bra lag som vi möter. Men sedan släpper vi in alldeles för enkla mål. Och då vinner vi inga matcher, säger Kovlands lagkapten Ida Merchant.

Perioden på knappa tio minuter där Team TG gjorde alla sina mål var en signifikativ period för matchen. Förutom målen och två straffar blev även Bergh utvisad i samband med det tredje målet, förbannad efter den andra straffen.

Hon var dock inte den enda Kovlandspelaren som blev märkbart irriterad på domslutet för den andra straffen, där hemmalaget tyckte att situationen skedde utanför straffområdet.

– Har vi lite med oss så kanske det blir en frispark i stället. Men sedan måste vi hålla fokus. Domaren gör sitt bästa och vi gör vårt bästa, vi måste fokusera på det vi ska göra. Jag köper att både jag och mina lagkamrater blir irriterade på domslut, men vi måste släppa det. Det kan inte förstöra matchen för oss.

Förlusten gör att Kovland i högsta grad är indraget i nedflyttningsstriden inför de avslutande matcherna i division 1 Norrland. Med fyra matcher kvar är de två poäng ovanför nedflyttningsstrecket.

– Vi måste vinna matcher och ta poäng. Ska vi vara kvar i den här serien så måste vi ta poäng av resterande lag, konstaterar Merchant.

Nästa match spelar Kovland på lördag, hemma mot tabelltrean Själevads IK. En match som vi livesänder på ST.nu.

MATCHEN

Kovlands IF–Team TG FF 1–3 (1–0)

Mål, Kovland: 1–0 (44) Angelica Lindholm Forsell.

Mål, Team TG: 1–1 (68) Parva Zarassi, 1–2 (70) Emma Åström, 1–3 (77) Parva Zarassi.

Varningar, Team TG: Emma Åström.

Utvisningar, Kovland: Emelie Bergh.

Domare: Rani Amir.

Publik: 50.