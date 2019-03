Stal koppar från Stena Recycling – sex män döms

Under natten mellan den 16 och 17 februari skedde det ett inbrott på Stena Recycling i Töva, utanför Sundsvall, där gärningsmännen stal koppartråd för ett stort värde. Nu döms sex män för inblandning av stölden.

Med hjälp av fotografier från övervakningskameror ser man hur fem män befann sig på Stena Recyclings område under natten. De tilltalade har berättat att de tog sig in genom att krypa igenom ett hål i plåten. Fotografierna från övervakningskameran visar hur fem män samlade ihop rullar med koppartråd och kastade rullarna igenom det hål de tog sig in igenom.

Tingsrätten dömer alltså de fem som varit inne på området för stöld. Den sjätte mannen befann sig inte inne på området, men tingsrätten anser att bevisningen är tillräcklig för att han deltagit i planeringen av stölden, befunnit sig utanför området och, som han själv uppgett, att han flyttade på några av de rullar de andra männen kastade ut. Tingsrätten dömer mannen för medhjälp till stöld.

Två av männen döms till fängelse i två, respektive tre månader. Detta på grund av att de tidigare har dömts för stöld. De andra fyra männen döms till villkorlig dom.

Männen är i varierande åldrar, den yngsta i 20-årsåldern och den äldsta i 40-årsåldern.