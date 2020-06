Kovlands skyttedrottning saknas i premiären: "Såklart tråkigt"

Efter succén i division 2 förra säsongen har Kovlands IF nu avancerat till division 1. Det är äntligen dags för premiärmatch mot Ope IF under fredagskvällen. Säsongen har skjutits upp med anledning av coronaviruset och var egentligen tänkt att dra igång redan i april.

Jenny Holmgren, som vann skytteligan i division 2 mellersta Norrland förra säsongen med 27 mål, missar premiären med anledning av bröllopsresa.

– Det känns såklart tråkigt, men jag är övertygad om att brudarna fixar det utan mig, säger hon.

Även om Holmgren missar just premiären tycker hon att det känns inspirerande att gå upp en division.

– Det ska bli kul att mäta sina krafter mot ännu bättre motstånd.

Som nykomlingar i serien tror hon att de har goda chanser, om de håller sig på sin högsta nivå.

– Eftersom vi är nya i serien så tror jag att få lag har hunnit scouta oss. Därför tror jag att vi blir svårlästa, säger hon.

Tränaren Anders Westlund ser också positivt på seriepremiären, trots förlusten i måndagens DM-final mot SDFF (3-1).

– Det var en bra genomkörare och ett bevis på att vi kan möta bra lag. Det var riktigt jämnt skägg, säger han.

Angående att de inleder säsongen utan fjolårets skyttedrottning är han tudelad.

– Vi har en bred trupp med hög kvalitet, men man vill ju alltid ha med en sån spelare, det ska jag inte sticka under stolen med, säger han och fortsätter:

– Man brukar ju säga att ingen är oersättlig, men ...

Troligen blir det nyförvärvet från Selånger, Denice Persson Feist, som ska försöka fylla Holmgrens skor i premiären.

– Förhoppningsvis tar hon chansen och visar vad hon går för, säger Westlund.

Division 1 Norrland: Kovlands IF.

Tränare Anders Westlund:

Målsättning: "Målsättningen är övre halvan i tabellen. Det är svårt att värdera var vi står som nykomling med avsaknad av träningsmatcher. Vi vet ju dock att vi har ett starkt lag."

Nyförvärv: "Sex stycken nya fina nyförvärv. Angelica Lindholm Forsell, Amanda Hamrin, Maja Scharin och Denice Persson Feist, alla från Selånger. Sara Wexén från SDFF och Isabelle Lindgren, senast från SDFF efter ett par års uppehåll."

Om träningen i coronatider? "Vi har tränat på med tanke och försiktighet vad gäller smittrisker."

Hur ser ni på förändringarna i serieupplägget? "Serieupplägget blir ju naturligtvis rumphugget med enkelserie. Det är väl ingen fördel för en nykomling, då det brukar ta några matcher innan man kommer in i ett nytt spelsätt och tempo som det är i en högre serie. Men alternativet är ju att det inte spelas alls så det är bara att gilla läget"