Misstänkt mord på ort i Kramfors kommun – en man anhållen

Polisen har hittat en död person i en bostad på en ort i Kramfors kommun och ärendet kom in till polisen under onsdagskvällen. Polisen har bekräftat att ärendet just nu rubriceras som mord.

– Jag kan inte berätta mycket alls nu. Vi är precis i inledningsskedet av förundersökningen. Men en man sitter anhållen, misstänkt för mord, säger Stina Sjöqvist, kammaråklagare.

Enligt henne har offret och den misstänkte mannen en relation och känner varandra sedan tidigare. Hon vill däremot inte gå in på vilken relation de inblandade har med varandra.

Polisen har hållit förhör och genomfört tekniska undersökningar på platsen.

I övrigt är polisen och åklagaren förtegna om händelsen.

Texten uppdateras så fort vi vet mer.