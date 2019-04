Smith & Thell klar för Kramfors Stadsfest

Året 2018 fick Kramfors Folkfest ny kostym och driften togs över av Höga Kusten Event. Förra året fick festivalen en rad förändringar, bland annat byttes namnet tillbaka till Kramfors Stadsfest och stora scenen flyttades tillbaka till torget. Årets festival kommer att äga rum 14-15 juni.

"2018 var första året för vår långsiktiga satsning på Kramfors Stadsfest. Vi har en otroligt stark känsla inför 2019 och vi tror att den känslan och stämningen vi hittade i Kramfors under förra årets festival kommer följa med oss in i det nya året och skapa en magisk festival under de två glansdagarna i juni i Kramfors", säger Oscar Westerlind, Höga Kusten Nöje i ett pressmeddelande.

Artisterna bakom Smith & Thell är Maria Jane Smith och Victor Thell som kommer från Helsingborg. Våren 2017 släpptes deras debutalbum Soulprints och ett år senare åkte Smith & Thell som specialgäst på Darins Sverigeturné.

"Det blir en bra blandning av artister i sommar sett till genre, åldrar, och musiksmak, en folkfest helt enkelt", säger Dino Vulic, Höga Kusten Nöje.

Förutom Smith & Thell kommer Markoolio, Movits, Linnea Henriksson och ODZ till festivalen i sommar.

Fler artister kommer snart och det kommer att skrivas ut på Kramfors Stadsfests hemsida.