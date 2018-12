Lista: Här var bensinen och dieseln dyrast under 2018

Priserna för drivmedel har varit högre än någonsin och slog nya rekord under 2018. Högsta dieselpriset låg på 17,01 kronor för en liter, och rekordpriset för en liter 95-oktanig bensin på bemannade stationer låg på 16.56 kronor.

Priserna för både bensin och diesel har skilt sig mellan de olika länen i Sverige – här var det billigast och dyrast under året:

►Bensin

Billigast att tanka bensin var i Skåne. Där var snittpriset 14,98 kronor per liter. Skåne var därmed det enda länet i Sverige med ett snittpris under 15 kronor för 95-oktanig bensin.

Dyraste att tanka bensin var i Dalarnas län med snittpriset 15,13 kronor per liter för bensin.

► Diesel

Billigast att tanka diesel var i Jämtland med 14,86 kronor per liter. Jämtland var även det enda länet där snittpriset för diesel hamnade under 15 kronor.

Dyraste att tanka diesel var det i Dalarna, där hamnade snittpriset på 15,24 kronor per liter för diesel.

► Västernorrland

Att tanka bensin i Västernorrland under 2018 var dyrare än året innan. 2018 var snittpriset 15,08 kronor per liter, och att tanka diesel var ännu dyrare när snittpriset under 2018 var 15,17 per liter.