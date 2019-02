Movits gör spelning i Kramfors: "Blir svårt att stå still"

I pressmeddelandet skriver arrangörerna att Movits! är en av de akter som jobbar i utkanten av det svenska musikundret, men som ändå drar storpublik både på hemmaplan och internationellt. Låtarna har över hundra miljoner startade strömmar och ett decennium av turnerande världen över vittnar om bandets globala framgångar. Nu är de tillbaka i modern tappning men med samma säregna sound och som alltid mot en fond av blåsinstrument och tunga beats.

''2018 var första året för vår långsiktiga satsning på Kramfors stadsfest. Vi har en otroligt stark känsla inför 2019 och vi tror att den känslan och stämningen vi hittade i Kramfors under förra årets festival kommer följa med oss in i det nya året och skapa en magisk festival under de två glansdagarna i juni i Kramfors'', säger Oscar Westerlind, Höga Kusten Nöje.

Kramfors stadsfest kommer att vara 14-15 juni på torget i Kramfors.

Artister som sedan tidigare är färdiga för Kramfors stadsfest:

Markoolio Movits Linnea Henriksson

Fler artister kommer snart.