Kristina Gillström: En hänförelsens tid – fördjurliga dig själv och njut av naturen

Visst är det en hänförelsens tid just nu? Det känns som om naturen har klivit upp flera timmar före mig, satt på kaffet och bjuder in till ett rejält jubel i busken under morgonpromenaden.

När jag är ute och går vid sjusnåret med uppspärrade öron för att insupa, så brukar jag få se mig över axeln en extra gång. Kanske blir jag ertappad som en helt kocko Snövit där jag småpratar med ekorrarna vid LV5, hejar på rådjuret som är på väg hem efter att ha smörjt kråset i en villaträdgård eller när jag försöker övertyga en ilsk talgoxe att jag är en snäll tant som kommer med fred.

Trasten är extra kul att titta på där den skuttar runt och "lyssnar" efter mask. Jag hade en kollega som ville bli en trastunge i sitt nästa liv, för då skulle hon nog aldrig behöva gå hungrig.

Katter är tacksamma att morsa på, ibland hejar de tillbaka och jag inbillar mig att de gillar när jag kisar, blinkar och dumflinar åt dem. Det skulle aldrig funka på vanligt folk. Jag vill inte förmänskliga djur. Å nej. Folk finns det tillräckligt av. Kanske då hellre fördjurliga människor? Att ibland bara bli tagen för den man är rakt upp och ned. Att ges lite enklare epitet som snäll röst, kliar bra, bjuder på käk men kan bli kladdig.

Med djur umgås man på en annan frekvens än med människor. Men vi är ju inte mer än däggdjur själva och ibland vill man kanske spegla sig i djuren. Som när bofinken tutar för fullt under våren och fågelvänner tolkar dess drill till kom ihåg-ramsor som "Ja ja ja ja ja ja kommer från Jönköping, ja”.

Nu är jag själv en fullfjädrad crazy cat lady med Kissebarnet 2.0 och vi gör små resor ihop. Jag skulle faktiskt kunna tänka mig att vara katt hos mig själv.

Jag är uppvuxen med en perserkatt utan humor som fick göra allt från att åka dockvagn till resor med Vaasanlaivat. Kissebarnet hette enligt stamtavlan Hankas Chagall men det kunde man ju inte stå på bron och ropa. Mormor och morfar hade bondgård på Hemsön där jag upplevde allt från kor som kalvade till mumsigt dillkött på tallriken. Nu är jag själv en fullfjädrad crazy cat lady med Kissebarnet 2.0 och vi gör små resor ihop. Jag skulle faktiskt kunna tänka mig att vara katt hos mig själv.

Nu är det ju inte bara hemma och runt knuten jag ömmar för djur. Jag tycker det är lite snålt när sjöfåglar inte får bo vid kusten eller när svalor stängs ute från boplatser utan större anledning. Prova själv att flyga från Nordafrika, ät något olämpligt på vägen och se sedan hur lätt det är att kontrollera det. Skämt åsido, som frukthandlaren sade.

Men vi kanske inte kan tänka på naturen som vårt skafferi och nöjesfält. Belastningen har blivit tydlig nu under pandemin och det glädjande ökade intresset för uteliv. Det är viktigt att ha i tanken vid besök av naturreservat och nationalparker att de är skapade för att bevara biologisk mångfald, vårda och skydda värdefulla natur- och livsmiljöer. Spångarna är utlagda för att skydda marken och inte för att hålla dig torrskodd. Allemansrätten är en fantastisk skyldighet som vi ska värna om. Så fördjurliga dig själv, njut av naturen och tag med ditt och andras skräp hem. Eller som ringduvan skulle ha sagt: "Men gå då, ändå".

Kristina Gillström