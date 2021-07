Kristina Gillström: Jag är kanske en oförlöst EPA-traktortant

Jo, jag vet. De är skräniga, syns överallt och tar alldeles för stor plats. Urjobbiga. Jag menar förstås EPA-traktorerna. Denna revival av tonårsfordon som har gått från att vara inkörsporten till en Camaro på landsbygden till en urban explosion och i mångas tycke en vägsnigel. Den retar förstås gallfeber på en del ”riktiga” bilister.

Jag kan bara inte låta bli att fascineras av denna hybrid av moppe hjärta lådbil, kärleksfullt och flitigt utsmyckad som en indisk lastbil. Vilken frihet och vilket ansvar att kunna tuffa från punkt A till punkt B. Nu verkar det också som att det råder en hyffsad jämlikhet mellan könen – andelen tjejer som rattar sin EPA är minst lika stor som killar? Det är i mitt tycke en himla fin utveckling - heja tjejer! Kanske lika lön för lika arbete bara ligger runt hörnet och väntar?

Och är det därför det skaver lite extra nu i den senaste uppsvingen, det här med EPA-traktorer. Tjejer som låter högt och tar plats. Och visst kör de för fort och håller på med mobilen? Eller är det trafikanter i allmänhet vi tänker på då?

Jag är av en generation där det fortfarande sägs att tjejer inte kan backa med släp än mindre med husvagn. För att inte tala om vad vi inte litar på vår förmåga att köra bil utomlands. Jag körde i Nice en gång, med axlarna vid öronen och munkavle på resten av passagerarna - förutom kartläsaren. Parkerade sedan bilen vid det lånade huset, drack rosé och åkte buss en vecka.

I generationen före mig så körde många kvinnor helst sommartid och fanns det en man i familjen så tog han plats i förarsätet medan den körkortslösa kvinnan satt i passagerarsätet och klamrade sig fast vid handtaget strax under det nikotingula innertaket och var mycket behjälplig med att bromsa. Eller nu tänker jag kanske på mina föräldrar. När jag kom hem med nytaget körkort så var min mammas kommentar: ”Nu är det bara jag kvar som är dum i huvudet.” Hon hade aldrig tagit körkort och jag tror det var en stor sorg.

Jag har inte bytt olja själv, bara skiftat däck en gång och tänker inte göra om det – men jag har lyckats montera en ny registreringsskyltbelysning och för detta är jag stolt som en tupp. Kanske därför som jag storögt och med haksläpp beundrar dessa tjejer som kör och ibland mekar med sina älskade epor som det naturligaste i världen.

Ok, men det här med fossila bränslen då? Hur vore det med en elbil? Ja, det har du rätt i tänker jag, men i förlängningen så kanske dessa ungdomar med ett teknikintresse blir de nya innovatörerna när det gäller hållbara motorer? Lite långsiktigt tänkande istället för att bli förbannad här och nu. Och sist jag kollade så var inte marknaden eller trafiken nedlusad med husbilar som går på el. Men så är jag kanske också en oförlöst EPA-traktortant då jag har mycket ”bling bling” plus doftgranar i backspegeln och gärna drar på Bob Marley i stereon så det skallrar i bilrutorna. Som en kollega utbrast när jag svängde in på jobbets parkering en morgon ”- Fan Krille, jag trodde det var en EPA som kom”. Brum.

Kristina Gillström