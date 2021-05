Kristina Gillström: Jag vill inte bara kramas – jag vill trängas

Pan-de-mi-fa-sol-la-ti-do. Jag kan ju inte sitta här och skriva krönikor mitt under brinnande coronatider utan att reflektera och spekulera om vad den här pandemin gör med oss. Inledningsvis så reagerade svenska folket med att rusa man ur huse för att köpa skithuspapper. Det är en reaktion värd att forska på framöver. Själv köpte jag en fem kilos säck med lokalodlad potatis som pilade ordentligt innan jag hann äta upp den. Så funkar jag i kris. För att bli en "hipster" är jag något överårig, men för att bli en riktigt framgångsrik "prepper" har jag åldern inne.

Jag läste att om man kollar på en tidslinje så har det gått lika länge från 80-talet och nu, som det hade gjort på 80-talet från andra världskriget. 40 år åt vartdera hållet. Hisnande tanke.

Många av oss som växte upp under kalla kriget hade en slags beredskap för att någon knasluva från antingen öst eller väst skulle "trycka på knappen". Vi var några barn av vår tid som hade koll på skyddsrummen – var fanns de och skulle vi få plats allihop? Flög Viggen i formation över himlen så blev åtminstone jag jätteskraj och tänkte – KRIG! Jag vet inte varför jag var som ett läskpapper för alla faror.

Alnön, där jag bodde, kallades för cancerön ett tag där i slutet på 70-talet och då inbillade sig mitt förpubertala jag att jag hade en hjärntumör. Det krävdes en genomförd hjärnröntgen för att avfärda min fix idé. Jag kan vara mycket övertygande. Och mina trygga föräldrar gjorde allt för att lugna mig. Det skulle inte bli något tredje världskrig och de drog fram gamla kriser i ljuset, som den om Grisbukten. Det hade ju gått bra den gången också.

Därför är jag glad att se barnen leva hyfsat normalt under nu rådande kritiska omständigheter. Inte oansvarigt, egoistiskt och nonchalant utan att de träffas i kluster och gör rätt så vanliga saker. Att det i en tid då allt är så monumentalt annorlunda, ändå är rätt mycket i tillvaron som är någorlunda och att de mitt i krisen tillåts vara lite sunt obrydda. Vi behöver knappast bulla upp den psykiska ohälsan och jag tänker att de kanske har en lugnande inverkan på varandra.

Och aldrig har väl en 54-åring som jag velat bli 60-taggare så snabbt. Vaccinet är lika hägrande som det var att ta sig in på krogen när man var som jag född sent på året. Kanske går det att låna ett leg eller en fulpräglad patientbricka av någon äldre kamrat, som man gjorde för att ta sig in på Nattoxen. När det begav sig. Men den urkundsförfalskningen borde vara preskriberad nu. Väl?

Och efter att i över ett år legat med örat mot rälsen för att sia om framtiden, så ser vi väl ändå ljuset i tunneln nu? Jag vill inte bara kramas – jag vill trängas. Känna lukten av andra människor, bli trampad på foten under en konsert, få dela energier. Slippa dansa någon slags Jenka bland hyllorna i mataffären i försök att hålla avstånd.

Och för att travestera förre finansminister Kjell- Olof Feldts lite otursamma klotter om löntagarfonderna. "Covidden är ett jävla skit, men nu har vi baxat den ända hit."

Kristina Gillström