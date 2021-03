Kristina Gillström: När Jesusbarnet kom tillbaka till födelseplatsen

"Kristina, first time I saw you I thought you were Madonna!"

Det glada tillropet var Sister Patricias, en nunna från Malta som var lärare i musik och som jag träffade på Betlehems Universitet 1994. Jag hade knallblont hår på den tiden och fick ibland höra att det fanns en viss likhet med fröken Ciccone.

Många är vi som uthungrade på reseupplevelser, glupskt följt Tareq Taylors matresa i just det heliga landet, som nyligen visats på SVT. Denna brokiga, konfliktfyllda och alldeles underbara del av Mellanöstern.

Det finns något som heter "Jerusalemsyndromet" som kan drabba den som besöker just den staden. Man blir lite vimmelkantig och tappar fotfästet av all historia och mångfald. Jag hävdar att det gäller för hela regionen – och jag har alltid längtat tillbaka dit. Det var den tiden jag gick på folkhögskola, läste konsthantverk, hade begynnande 30-årskris, barnlös och utan mål i livet. Nja, jag har väl fortfarande ingen direkt målbild, men det är mer hanterbart vid 54.

På "folkis" hade jag under året skapat en torrnål, så kallat grafiskt blad. Kort sagt så ristar man med en nål i en kopparplåt, trycker på papper och kan göra en liten upplaga. Och eftersom jag vurmar för ikoner och religiösa bilder så krafsade jag fram en ruffigare variant av Jesus i plåten, med spretigt hår och stort yvigt skägg. Bilden gick under benämningen "Rasta-Jesus" och jag fick mycket beröm. Med ett uppblåst självförtroende värt en novis så spred jag exemplar av denna bild till vänner och bekanta, övertygad om att jag fått in en konstnärlig fullträff. Jag har för mig att jag kaxigt döpte bilden till Agnus Dei. Guds lamm.

Tagen av upplevelsen av att sväva fram med historiska vingslag i denna heliga del av världen, så åkte jag tillbaka året efter. Inför resan kläckte en av reskamraterna idén att vi skulle förära Sister Patricia ett av mina grafiska tryck. Åhå! Pom pom pom. Vilken ära. Under kindpussar återsåg vi då henne i Betlehem, bilden på "Rasta-Jesus" överlämnades. Hon gav inga större tecken på att hon kände igen Guds son, men jag tänkte skitnöjt för mig själv att där landade den fint. Jesusbarnet – tillbaka på födelseplatsen liksom.

Några år senare såg en vän mitt exemplar av bilden, på hedersplats i mitt hem naturligtvis, och frågade: "Vem är det där?". "Gissa", uppmanade jag stolt. "Charles Manson!", fick jag till svar.

Kalldrag efter ryggen och ögonblicklig ånger drabbade mig. Hade jag gett en bild av sektledaren som beordrade massmordet 1969 på filmregissören Roman Polanskis familj, till min favoritnunna?! Himmel. Och det var verkligen likt Manson. Fan också. Aldrig får man vara riktigt glad.

Med perspektiv på saken så vilar jag ändå i tanken att det alltid är magkänslan och det första intrycket man får lita på. Att tro gott om människors intentioner – tills motsatsen har bevisats. Och skönheten ligger som bekant i betraktarens öga. Och kunde Sister Patricia se Madonna i mig, så såg hon säkert Jesus från Nasaret i min bild också. Efter ett tag. Gott så.

Kristina Gillström