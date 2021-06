Kristina Gillström: Skruva ned förväntningarna på den svenska sommaren

”Canaria 71”. Jag är rätt säker på att det var modellen på vårt för 70-talet rätt så lyxiga tält. En tvårummare med fönster där åtminstone vi barn kunde stå upprätta. Den campingutrustningen var nästan i paritet med dagens husbilar och vi kände oss mycket privilegierade när vi såg hur andra familjer kröp ur sina lite enklare logier. Det var morsor i långa rader vid de rostfria diskrännorna i servicehusen på campingen, gasolkök, konserver och kassler. Vi åt ofta den rökta fläskdetaljen med fransk potatissallad gjord på burkpotatis och mycket vinägrett. Förmodligen listigt uträknat av föräldrarna för hållbarheten.

Även i vår enkla stuga i Finnmarken, dit vi tog oss sista biten med båt och en perserkatt som hoppilandkalle, var det gasolkök som gällde. Och kassler. Också där var det mamma som stod vid en sviktande träbänk och diskade med en tvaga av rot. Otroligt omodernt tyckte jag som ville att vi skulle ha en i plast och gräll färg. Farsan värmde diskvattnet på vår hemmurade grill med grillgaller av ett gammalt skrapgaller för skor.

Vi hade ett utekök. Av den enkla anledningen att det var för trångt inne. Som kuriosa kan nämnas att jag och min storebror hade en låtsasrestaurang som hette ”Bajs och Kletas” döpt efter felhörning av fotbollstermen bicykletas. Mamma och pappa var stamgäster och vi lärde oss även att blanda svaga groggar. Då Homo sapiens en hel evolutions historia kämpat för att få in kokgropen under tak för att säkerställa avkommors överlevnad så blir jag ändå lite undrom hur man igen flyttar ut sina sommarkök med risk för antiklimax. De vita dynorna i loungemöbeln åker in och ut i takt med de förbannade regnskurarna.

Jag väntar spänt på att uteskitan ska göra comeback

Hur kunde det bli såhär? Jo kanske för att det alltid brukar vara så här. Utom sommaren 2018 såklart då i alla fall min torparbakgrund gjorde sig påmind och jag fick missväxtpanik. Somrarna i backspegeln och framrutan har alltid ett soligt skimmer över sig. Och jag ser att även utebad och uteduschar ökar. Samma sak där, som vi jobbat med reformer i folkhemsbygget med att få in badrum i svenska hem. Så jag väntar spänt på att uteskitan ska göra comeback för den tycker jag är bästa alternativ som avträde ur miljösynpunkt, i stället för WC med dricksvatten.

Kanske är även mitt minne lite godtyckligt men det känns som om det fanns mer beredskap förr inför den svenska sommarens natur. Vi hade sydvästar till regnkläderna och jag vill minnas att de användes under fisketurerna. För då fanns det bara dåliga kläder, vädret var som det var. Och ute skulle man ju vara eftersom det var skitsnävt inne, även om tältet var de luxe-modellen. Förlåt mig om jag raljerar något, men jag tror att vi bör skruva ned förväntningarna på den svenska sommaren och att stå och kocka lite halvläckert med något klirrande i glaset på stor träveranda. Kanske blir fallet något lägre och besvikelsen mindre, när förväntningarna inte är så höga. Att det är gott nog. Vår ljusa vackra svenska sommar med femtio nyanser av grönt. It ain’t Maspalomas. Trevlig juli på er.

Kristina Gillström