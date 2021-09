Kristina Gillström: Vi gick "all in" – ett otvunget och kul sätt att turista

Sitter i min lilla stuga i skogen, trummar likt morfar Frans med fingrarna mot köksbordet i furu och ser ut över sjön och berget mittemot som slukats av dimman. Nyss fanns de där. Men nu är väl ändå sommaren på upphällningen? Ska vi släppa garden och sluta hoppas på vare sig solsmocka eller brittsommar? Ner med axlarna från öronhöjd och inte försöka mjölka ur något mer ur den här korta årstiden.

Jag hoppas du har haft en fin sommar, pandemin till trots. Min har varit både socker och salt – glädje och sorg. Som livet självt. Och så har jag turistat – varit turist. Detta epitet som många vill undvika. Jag undrar när den värdeförflyttningen skedde? Från att folk vältrade sig på Svenska Amerikalinjen, Hurtigruten eller anammade charter som Stig-Helmer. Att storögt kliva på i ny omgivning, främmande land, åka på sightseeing och fråga efter vägen på ängslig engelska?

Jag tror det var någonstans i takt med att vi började att resa mer och längre, så blev det ocoolt att vara turist. De flesta vill resa dit det är oturistigt, inte finns några svenskar och hemska tanke om det var fler än du i samma ärende på Phuket, där det är så oförstört och genuint. Som om det vore det värsta att bli förknippad med de andra yra hönsen som inte hittade eller begrep hur man betalade på lokalbussen. Oh no – det är du för världsvan för. Bästa ställena att besöka är där det inte är några turister. Ja lycka till med den.

Och detta förnekelsesyndrom kan utspela sig på en fjällstation i Kiruna, bland raukarna på Gotland och att du kanske försöker smälta in i Negril på Jamaica. Skammen vore stor att bli ertappad som en vanlig dödlig västernorrlänning och förknippad med de andra capribrallorna. Jag har själv varit där. Försökte prata stockholmska i ungdomen vid besök i storstan men det var lönlöst att slipa på Sönnsvalls-ö:na.

Många kilometer har traskats i cirklar för att undvika behöva ta fram och spana in en karta. "Jag hittar väl på min egen bakgård. Bah." Vem försökte jag lura?

Så kom då medelåldern och det lugn som omfamnade mig om att inte längre behöva göra mig till. Varför inte agera tvärtom? Så när jag och en kompis för några år sedan åkte med våra döttrar till Turkiet så myntade vi begreppet "All in Alanya". Vi gick alltså "all in". Vi trampade i många turistfällor, badade hamam till överpris, dansade skumdisco på partybåt och åkte en otroligt snabb banan bakom racerbåt. Efter turiststråken åt vi buffé, såg orientalisk dansuppvisning samt deltog själva i hotellets näsduksdans med kippande sandaler. Och träffade faktiskt många lokalbor – de jobbade ju där.

Full rulle men inte hälften så jobbigt som att gå omkring och förneka sitt ursprung och syfte. Faktiskt riktigt otvunget och kul. Det följer ganska många fördelar, nyfikenhet och hjälpsamhet med att vara en besökare. Och vi åker ju oftast bort – för att inte vara hemma. Inte sant? För det är väl inte som Povel Ramel sjöng: "Inte tycka om turist. Tycka turist trist". Det som är så kul att komma ut och röra på sig.

Kristina Gillström