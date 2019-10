Kritik mot Timrås superkedja och svårt val på backsidan inför mötet med nykomlingen: "Har större krav"

Matchen

Timrå IK–Kristianstads IK, Hockeyallsvenskan.

NHK Arena, fredag 25 oktober, 19.00.

Läget i laget

Frölundalånen Linus Nässén och Oliwer Fjellström är inte tillgängliga sedan tidigare. Jakob Ragnarsson tränade under torsdagen och är aktuell för spel, men i och med det är nio backar tillgängliga och en kommer att lämnas utanför truppen. "Det är ett angenämt problem och bra med konkurrensen", säger Fredrik Andersson.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK.

– Det är skönt att det blir match direkt här efter förlusten och att vi får chans till revansch. Den match vi spelade i går var ett steg tillbaka, vi var långsamma i passningsspelet samtidigt som vi mötte ett bättre lag. Vi måste upp i det spelet för att visa att vi går framåt i processen, säger Andersson och tillägger:

– Vi har större krav på förstakedjan också. De måste få ha en dålig dag också och vi kan inte bara leva på dem hela tiden, men sådana där matcher så måste de bästa spelarna vara bäst och så var det inte mot Björklöven så det finns en nivå till att visa för dem också på fredagen. Kristianstad har gått bättre och bättre på slutet och de har fått en del nyförvärv. De har kommit in i det allsvenska tempot och vi måste vara fullt fokuserade.

Notera att ...

... Nykomlingen Kristianstad har fått förstärkning. SHL-laget Växjös spelare Marcus Sylvegård har lånats ut till klubben tills vidare och forwarden väntas debutera mot Timrå IK. Samtidigt lämnade Thom Flodqvist klubben tidigare i veckan för spel med danska Aalborg.

... Kristianstad har tagit poäng i två raka matcher, först en pinne mot Vita Hästen (förlängningsförlust 2–3) och sedan straffseger mot Almtuna senast med 3–2. Laget ligger elva i tabellen med 14 poäng.

... Timrå IK förlorade mot serieledande Björklöven under onsdagen, 1–3.

... Hockeyallsvenskans poängkung Albin Lundin (11 mål och 12 assist) hade gjort poäng i elva raka matcher under säsongsledningen, men sviten sprack mot Björklöven senast.

Så följer du matchen

Se den på plats eller på tv via C More Live 3, annars kan du följa den via vår liverapportering på ST.nu.