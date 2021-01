Krönika: 40 dagar med covid-19 – varje dag som ett maratonlopp

Det enda jag såg var en mager gubbe.

Han tittade på mig från spegeln med två håliga skrämda ögon från djupet av ett vildvuxet skägg och buskiga ögonbryn.

Vem är du?

Jag lyfte rakapparaten och tänkte låta den göra en autostrada över hakan. Sedan orkade jag inte mer. Mjölksyran pumpade rakt upp i armarna. Jag satte mig på toalettsitsen med armarna hängande över det kalla tvättstället. Där somnade jag.

Ett par timmar tidigare hade jag åkt coronataxi genom ett Jämtland i skymning. Bakom kraftiga plexiglas hade jag suttit längst bak i den lilla bussen och tittat ut över landskapet.

Det var på nyårsdagen och jag var på väg hem från sjukhuset och där utanför var allt grått och dagenefterlikt.

Någon var ute och gick med en hund i Lugnvik och utanför macken i Krokom stod folk och tankade. Några få gånger mötte vi en bil. Jag förvånades över att det pågick något slags liv. Livet levdes utan mig.

Jag var totalt slut nu. Jag vilade huvudet mot sidorutan med minnet av tre veckor med ett virus som gjort allt för att krama energi och muskler ur min kropp.

Jag försökte minnas vad som hade hänt. Den kraftiga febern och muskelvärken som bara hade slagit till hemma på eftermiddagen 14 december. Hur jag dagen efter besökt en corona-testbil i Krokom och sedan fått besked, jo, jag hade testat positivt för covid-19.

De första tio dagarna hade jag legat hemma. Jag och hustrun åt i omgångar, vistades i olika rum och höll distans. Konstant feber kring 39 grader, muskelvärk, illamående och trötthet. Då trodde jag fortfarande lite naivt att jag skulle vara på benen inom några dagar och att jag snart skulle kunna börja jobba. En släng av corona, typ.

Jag kunde inte sova om nätterna, inte om dagarna, trots att kroppen aldrig hade varit så slut.

Men jag skulle bli sämre. Jag orkade inte ta mig upp ur sängen, orkade inte äta, gränsen mellan ljus och mörker suddades ut och allt flöt ihop till ständig skymning. Jag kunde inte sova om nätterna, inte om dagarna, trots att kroppen aldrig hade varit så slut.

Dagen före julafton ringde jag 1177 och fick rådet att åka in på sjukhuset för undersökning.

Att ta sig den sju steg långa vägen till toaletten och sedan tillbaka var ett maratonlopp.

Jag skjutsades in och hamnade på infektionsavdelningen, isolerad från omvärlden. Endast kontakt med människor i skyddsmasker som kom in några gånger per dygn och tog prover eller gav mig att äta. Allt smakade lika, jag åt för att jag var tvungen, men fick nästan inte i mig något. Åt nyårssupé med träspatlar. Kaffe i minipappersmugg. Kallt innan det var dags att drickas. Kräktes. Släpade mig mellan sängen och toaletten. Hasade med droppställningen på släp. Att ta sig den sju steg långa vägen till toaletten och sedan tillbaka var ett kraftprov. Att borsta tänderna fyllde min kropp med mjölksyra.

Självömkan. Det var lätt att i ensamheten i detta fängelse som viruset orsakat att börja tycka synd om sig själv. Varför skulle just jag drabbas av detta jävulska virus?

Men också ljusare tankar om friskhet, vår och sommar. Om en löptur i skogarna långt bort från byn. Och om en guppande båt på sjön.

En av sköterskorna skrev i journalen någon av dagarna efter jul när jag insett att jag skulle behöva stanna över nyår: ”Man med påvisad covid 19. Medel till svår. Feber. Modstulen.”

Modstulen...

Ett bra ord. Det var exakt så, som vore jag bestulen på det som jag ansåg vara mitt liv. Som om något utanför min kropp som jag inte kunde se eller känna sög kraft och energi. Bestulen på mod och gnista.

Julafton, juldag, annandag jul, barn och barnbarn skickade bilder, videosnuttar och hälsningar. Nyårsafton. Nyårsdag. Dagarna tappade sin betydelse, sin identitet. Det var en bisarr situation, att se hur livet pågick, och jag var utestängd. Jag levde som en eremit på en öde ö, som Tom Hanks i Cast away. Han blev kompis med en boll, min kompis blev en tavla framför mina ögon som det stod ”MJÖL” på. Allt på rummet var 1990-tal. Förflyttad till en annan tid.

På tjockteven, som hängde likt ett väldigt, svart monster på väggen ovanför mig, fanns en kanal. Den hade hakat upp sig och körde en kort sekvens ur Nötknäpparsviten på norska på repeat.

Jag såg inte ett mänskligt ansikte på tio dagar. Jo, jag hade förstås vårdpersonalen. Varma, mjuka människor men bakom groteska skyddsutrustningar. Värmen och omtanken var djup och äkta, trots att de väl knappt kunde andas själva i de där skyddsmaskerna. Barn, många äldre som blivit sjuka och som aldrig sett en människa i skyddsmask, hur skulle de reagera, undrade jag.

En morgon efter jul kom en läkare och berättade att jag skulle få syrgas och börja med en typ av kortisonbehandling. Det var starten till något nytt.

Det var 28 december på morgonen som febern gick ned till det normala. Troligen var det just den nya behandlingens förtjänst. Då kom modet också tillbaka.

Men syresättningen var inte bra. Ångesttittade på mätapparaten dygnet runt. Nu 84 procent, nu 87, backade till 85. Men om jag reste mig och djupandades? Upp till 92, 93 procent. Jag behövde stanna några dagar till.

Det beslutades att jag skulle röntga lungorna.

En minnesbild:

Sent på eftermiddagen tredjedag jul. En man i grön tröja gick före genom korridoren. Det var trångt och lite skumt och ibland öppnades en dörr och någon kom ut i korridoren.

– Håll undan, en covid-19, sa mannen med gröna tröjan.

Patient covid-19 var jag. Jag satt i regionens kalsonger och alldeles för stora linne i en rullstol och skjutsades genom korridoren av en person i skyddskläder.

På väggarna hängde väskor med skyddsmasker och på ett par ställen såg jag tamburmajorer överhängda med mörka hålögda masker. Människor i personalen stod utefter väggarna, nästan som i givakt, när jag kom rullande.

Mannen i gröna tröjan går före och varnar, som en trafiklots, ”bred transport” har bytts ut mot ”covid 19”.

Mannen i gröna tröjan gick före och varnade, likt en trafiklots, ”bred transport” hade bytts ut mot ”covid-19”. Det var mörkt och kallt djupt nere i valven som var folktomma. På röntgen gick allt väldigt snabbt och snart var jag på väg tillbaka genom korridorerna.

Det hade livat upp att få lämna rummet.

Ett sista så kallat anti-gen-test innan jag efter nio dygn skulle få åka hem visade att jag fortfarande var smittsam. För att jag skulle kunna åka hem behövde de som bodde hemma flytta ut. Som tur var gick det att ordna.

Det var så jag nu landade hemma på nyårsdagen. Coronataxin tog sig inte upp på infartsvägen så jag fick kliva ur och gå de sista hundra meterna. Det var också en konstig känsla. Som att börja lära sig gå igen. Jag hade nästan inga muskler kvar. Jag hade gått ned åtta kilo under min sjukdomsperiod.

När jag kom in genom dörren var jag helt slut. Jag lyckades skära några skivor av julskinkan som middag och satte mig sedan på en stol i vardagsrummet. Det första jag gjorde var att tända julgransbelysningen. Så satte jag på teven. Det var en dokumentär om Lasse Berghagen. Den förföljde mig sedan. Varje gång jag vaknade de närmaste dagarna var det repris.

När jag öppnade stod några av mina anhöriga på behörigt avstånd och hälsade mig välkommen hem. Det kändes konstigt att de inte kunde komma in.

Mitt liv som eremit skulle fortsätta, men nu mer på mina egna villkor. Längtade plötsligt enormt mycket efter köp-pizza. Råkade nämna det i ett sms och några timmar senare ringde det på dörren. När jag öppnade stod anhöriga på behörigt avstånd och hälsade mig välkommen hem. Det kändes konstigt att de inte kunde komma in. Men på förstubron låg en kartong med en nygräddad pizza, bea, och coca cola. Nu skulle frossas.

I ytterligare fyra dygn låg jag hemma innan jag konstaterades vara smittfri. Därefter tre veckors rehabilitering.

En morgon för ett par veckor sedan åt jag frukost och havregrynsgröten med ett par klickar äppelmos smakade himmelskt. Då kände jag att vändningen kom på allvar. Sedan dess har det varit lite upp och ned, men för varje dag har jag tagit ett steg framåt.

Jag gick och lade mig 14 december och när jag vaknade var det nästan februari. Så känns det efter 40 dagar med covid-19. Varje dag var som ett maratonlopp.

Jag tänker ödmjukt på de som drabbats hårdare än vad jag gjort. Mitt förlopp bedömdes på en skala som ”medel till svårt”. Jag orkar inte ens tänka på hur de mått eller mår som haft en svårare variant av viruset.

Nu är det bara att önska att alla vaccinerar sig. Den här sjukdomen är jävulsk.