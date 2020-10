Krönika: Efter Giffarnas senaste smäll är jag inte stridslysten – bara uppgiven

2019 blev ett mörkt år för GIF Sundsvall med ekonomisk kris och degradering.

2020 har varit ett mer än märkligt år för hela världen. Och Giffarna har visat upp ett register på hur man förlorar fotbollsmatcher. Hur man kan ge bort initiativ, hur man kan slarva i passningsspelet och hur man kan vara slöa, slappa och likgiltiga i defensiven på en och samma gång.

Jag vill inte måla allt i svart, jag vill åtminstone försöka hitta ljuspunkter.

Men under lite drygt 90 minuters spel i Västerås är det inte bara svårt. Det är omöjligt.

► Passningarna. Vi ser heltidsanställda fotbollsspelare misslyckas med att slå en enkel och rak passning på några meter. Löst, skevt och snett. Ibland i pressade lägen, ibland helt ohotade. För dåligt? Utan tvekan.

► Positionerna. GIF Sundsvall har släppt in 34 mål den här säsongen. Topplagen Degerfors och Halmstad sammanlagt 32. Mot VSK lämnade man Viktor Prodell, av alla människor, helt utan bevakning och 1–1 var ett faktum. Filip Tronêt skickade in 3–2. Någon som såg någon som hotade honom? Inte jag i alla fall. GIF Sundsvall har släppt in sanslöst många mål under 2020 och alldeles för många gånger har motståndarna knappt ens behövt anstränga sig.

► Inställningen. Det här är diffust. Inte tusan är jag så naiv att jag tror att spelarna i GIF Sundsvall inte vill vinna. Självklart förstår jag det, de är vinnarskallar som oss andra. De går för seger oavsett om det handlar om en match i Superettan eller om de spelar Ruter Sju. Men det är något som saknas, det man inte kan vinna på kvalitet kan man i alla fall kompensera med kamp och kraft. Dagens GIF har varken det ena eller det andra.

Första halvlek är inte tillräckligt bra. Vi är inte ens där på planen. Vi tar inga närkamper, vi flyttar oss inte, vi tar sena beslut, vi tar dumma beslut. Första är bland det svagare vi har presterat på väldigt länge.

GIF Sundsvalls tränare Henrik Åhnstrand.

Innan den här omgången var det nio poäng upp till kvalstrecket. Nu är det åtta poäng till det nedre.

Hoppet om uppflyttning är förstås över. Risken att åka ur vill jag ändå tro är minimal.

Vad ska GIF Sundsvall då ägna sig åt under resten av hösten?

Skicka Henrik Åhnstrand all världens väg eller i alla fall hem till Söderhamn?

Släppa fram alla tonårstalanger på en och samma gång?

Börja träna på det försvarsspel som man uppenbarligen inte har satt än?

Hålla i hatten och tro att allt ska lösa sig med kortpassningsspel och bollinnehav?

Jag vet inte längre. Jag har inte svaren, jag ställer bara frågorna.

Jag är inte längre stridslysten. Jag är bara uppgiven.

► Hör gärna av er med synpunkter och idéer om vad GIF Sundsvall borde göra härnäst. Mejla mig på andreas.liden@st.nu