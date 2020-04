Krönika: Hanna Glas reste sig och fortsätter sin resa – det gör mig gladare än gladast

Jag har sett så många spelare gå sönder. Knän har knakat, karriärer har gått i kras.

I hockey, i basket, i innebandy. Men klart oftast i fotboll. Och inte minst bland tjejer.

Hade SDFF sex korsbandsskador för några år sedan? Eller var det sju? För inte var det väl åtta?

Var och varannan spelare haltade omkring på kryckor. Alla försökte komma tillbaka, några lyckades samtidigt som andra tvingades ge upp.

Hanna Glas har mycket på sitt cv, inte minst tre korsbandsoperationer. Och hon har kommit tillbaka gång på gång på gång.

Resan från Sundsvall gick norrut och via Umeå blev det Eskilstuna. En inte helt ologisk Sverigeturné. Men när Glas väl fick vara skadefri blev det spel på en helt annan nivå.

Flytten gick till Frankrike och huvudstadsstoltheten PSG. Och nu fortsätter resan som har blivit en Europaturné. Nu blir det alltså en ännu mer klassisk klubb i form av FC Bayern.

En nettomiljon per korsbandsskada – och jävlar i mig att hon är värd det.

De internationella storheterna har på senare år börjat inse och förstå vikten och värdet av att ha damlag. Det satsas, om än spottstyvers i sammanhanget, på tjejer, kvinnor och jämlikhet.

Att klivet upp till herrarnas löjliga astronomlöner är oändligt är en sak – men nu börjar slitet äntligen betala sig även för damerna.

Sportbladet uppger att Hanna Glas kommer att tjäna över en miljon kronor per år under sitt treårskontrakt. En nettomiljon per korsbandsskada – och jävlar i mig att hon är värd det.

Det är så kul och viktigt att visa att det går komma tillbaka efter en, två och tre smällar av den kalibern.

Det kräver skicklig kirurgkonst och massor av motivation.

Hanna Glas gör resan från Sundsvall och ut i den stora fotbollsvärlden. Det är häftigt att se den tröja hon visar upp i den rosa kvällstidningen, den röda Bayerntröjan med nummer 5 på ryggen.

Den många profiler burit. Den Franz Beckenbauer hade i typ ett decennium.

Det är stort. Och jag är glad, jag är jätteglad.