Krönika: Nattmatch i somras, nattsvart nu och GIF-vännerna kan behöva ett mirakel

David Batanero låter spelet tala. Det är vänsterfoten som sköter snacket.

Vid sidan om är han mer tystlåten och försiktig. Men hans fem ord långa sammanfattning av GIF Sundsvalls nattsvarta förlust på Tunavallen säger egentligen allt.

"Today no luck at all", säger spanjoren och tar sikte mot bussen.

Mer än så skulle jag inte heller behöva skriva.

Men visst var det mer än brist på "luck" som fällde Giffarna den här kvällen.

Det vi fick se var en match som, på alldeles för många plan, saknade allsvensk kvalitet.

► Passningsspelet. GIF Sundsvall har de senaste säsongerna varit ett av Allsvenskans mer spelskickliga lag. Med ett passningsspel som hållit hög klass. På Tunavallen syntes inte mycket av det. Nästan ingenting alls. I stället fick vi se GIF gå tillbaka till gå; det var för ofta för långsamt och precis som förr; i sidled.

► Försvarsspelet. Tony Gustavsson har jobbat stenhårt med de defensiva dragen och visst har det blivit bättre. Men den situation AFC gör mål på innehåller så många fel att det skulle krävas en C-uppsats på universitetsnivå för att förklara allt. Valet av Pol Moreno före Eric Björkander förbryllade oss före matchen. Efter 95 spelade minuter är det bara att konstatera att det blev fel där och då.

► Anfallsspelet. Ja, GIF skapar en hel del lägen, men att inte göra mål på ett lag som AFC Eskilstuna på 180 minuter är på tok för dåligt. Vad hände med laget som skickade in fyra bollar mot IFK Norrköping och som dessutom hade bud på mer? Försvann energin och farten med landslagsuppeållet?

En poäng mot AFC Eskilstuna och noll gjorda mål.

En tidig vårseger mot Falkenberg som följdes upp av en plattmatch mitt i sommaren.

Det är fall, förluster och fiaskon som kan stå GIF Sundsvall extremt dyrt. Laget som väcktes till liv och studsade upp ligger minst sagt skrynkligt till.

Två matcher återstår.

En seger mot Helsingborg nästa helg är ett måste.

Och efter det måste nog alla GIF-vänner hoppas på ett mirakel mot kolsvarta AIK.

Märkligare saker än så har hänt, men nog känns läget en smula nattsvart just nu.

Fast förresten: Allt var inte bottenlöst blekt och bedrövligt. Vi fick uppleva en inarmning av imponerande allsvenskt snitt; den tillresta GIF-klacken gjorde allt de kunde och lite till. Plus i kanten och hatten av till Patronerna & Co.