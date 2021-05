Krönika: Nu väger människans prylar mer än allt liv på jorden

De stora fåglarna flyger in lågt över huset. I plogform drar de fram över himlen mot norr, de breda vingarnas sus avbrutet bara av något enstaka jubelrop.

Fler flockar ansluter. Snart klingar tranornas himmelsblå trumpeter i alla väderstreck där de rider på de varma solvindarna ovanför lägdorna i Offer.

En sädesärla vippar över gräsmattan och i träden hälsar bofinkar och talgoxar solens återkomst. Spillkråkan slår trumvirvlar på torrfuran. Under mina fötter finns ett hemligare liv; en myriad av små viskande väsen djupt i jordens mörker.

Alltsammans bildar en symfoni av liv, en kör av röster som tar sats längst ned under trädens djupaste rötter och sträcker sig ända upp till den högst seglande havsörnen.

På tv simmar älgar över Ångermanälven utanför Junsele. Miljonpublik flockas framför apparaterna, lockade av skogens stillhet och livets långsamhet. Det är den stora älgvandringen, där djuren följer samma stigar som de vandrat i tio tusen år.

Naturen ropar till människan och vi lyssnar.

Men balansen är bruten. Den samlade biomassan av livet på jorden – bakterier, växter, djur, mikroorganismer, människor, insekter, allt levande – väger i dag 1,1 teraton, tusen miljarder ton.

Människans samlade prylar väger mer. En vetenskaplig studie genomförd vid Weizmann Institute of Science visar att vågskålen slog över 2020, med en marginal på sex år.

Och mängden mänsklig materia blir snabbt större – varje år producerar mänskligheten 30 biljoner ton nytt material och nya prylar. Samtidigt som den sjätte stora artutrotningen sveper över planeten.

Korallrev dör. Hav fiskas ut. Den tunna hud av matjord som är basen för vår överlevnad utarmas och eroderar. Mänsklighetens kollektiva fotavtryck har blivit en jättes hänsynslösa nedtrampande av allt annat liv.

Vad människan gör? Fortsätter producera, fortsätter konsumera som om ingen morgondag fanns

Betongen väger tyngst i vågskålen. Därefter följer stål, grus, tegel och asfalt, skriver National Geographic. Plast är också en tung bov i dramat; redan nu väger all plast mer än alla djur på jorden tillsammans. Nanoplast har dokumenterats överallt, till och med i fiskhjärnor.

Studien indikerar att urban utveckling och ökad konsumtion är de tyngsta faktorerna bakom trenden. När allt mäts i pengar, och människans mått är det enda som gäller, får naturen sätta livet till.

Och utvecklingen skenar. I början av 1900-talet vägde människans samlade materialproduktion tre procent av planetens samlade biomassa. Nu, mer än femtio procent. Med en ökning på trettio biljoner ton. Varje år.

Mängden nytt material som produceras varje vecka motsvarar den totala vikten av jordens samlade befolkning på närmare 8 miljarder.

Maten som denna befolkning behöver är ett av de största problemen. Det storskaliga industriella lantbruket är inriktat på strikt monokultur på bekostnad av bland annat insekter, fåglar och jordens mikroliv. De ekologiska sambanden vacklar och välter.

Sedan den första agrikulturella revolutionen har människan ungefär halverat växtmassan på planeten. Det moderna jordbruket breder ut sig allt mer; trots det väger odlade grödor lätt jämfört med den massiva förlusten av biomassa som kommer från avskogning, skogsodling och andra landförändrande verksamheter.

Numera lever vi i en värld så marinerad i artificiella ämnen och gifter att ingen vet effekten på sikt. En värld som snart är så överhettad att naturen snart inte klarar av att parera.

Vad människan gör? Fortsätter producera, fortsätter konsumera som om ingen morgondag fanns.

I en artikel i Forskning & Framsteg suckar Elisabeth Kolbert, författaren bakom den hyllade boken "Det sjätte utdöendet", över människans oförmåga att se rakt på problemlösningen.

Hur vi först förstör haven, sedan försöker manipulera koraller så de ska klara värme. Hur vi först förstör luften och sedan undersöker om man kan släppa ut partiklar i atmosfären som ska blockera solljuset och kyla ned jorden. Våra lösningar på problem skapar nya problem.

I stället för att minska konsumtion, produktion och det djupt rotade tillväxttänk som mal ned livet på jorden i den stora pengamaskinen.

Konsumtion och produktion, förresten. Kelvin Ekeland, författare till "Ju förr desto bättre", lyfter fram att det som kallas för produktion egentligen är förbrukning av redan befintliga värden.

Att borra efter olja och bryta kol är inte produktion utan konsumtion av ändliga naturresurser, tillika spridande av ämnen som inte har i biosfären att göra utan borde ligga begravda i evighet.

Ekeland skriver:

"Det som nationalekonomer kallar ekonomisk tillväxt, och som sker genom utarmning av jordens och ekosystemens resurser, är för dem med bondförnuft och biologisk insikt ingenting annat är förskingring av de värden vi ärvt".

Kanske är en del av lösningen att faktiskt ge naturen juridiska rättigheter. För vem kan egentligen äga naturen utom naturen själv?

Äger Sveaskog alla mikroorganismer, alla domherrar, alla ekorrar och skalbaggar? Äger de regnet som mossan dricker, luften som ugglan andas, jorden som ger träden näring?

Vem har rätt att förstöra den biologiska mångfald som bygger ett fungerande ekosystem? Kan ett skogsbolag verkligen äga skapelsen?

Det är tankar som anses extrema, rentav extremistiska.

För några år sedan fick regeringens särskilda utredare av skogsvårdslagen, Charlotta Riberdahl, sparken för att hon vågade ifrågasätta enskilt ägande. Anledningen var ett uttalande som Riberdahl gjorde under ett seminarium i Almedalen, där hon med stor försiktighet resonerade kring hur stort det privata ägandet av skog ska vara i Sverige.

Samtidigt satsar skogsindustrin 150 miljoner på propaganda för den svenska skogsbruksmodellen.

Samtidigt händer andra saker, på andra ställen i världen. För några år sedan fick floden Whanganui i Nya Zeeland juridiska rättigheter precis som vilken människa som helst. Flera andra nationer har följt efter och gett skogar, sjöar och berg samma rättigheter.

Maorierna har ett talesätt. ”Jag är floden och floden är jag”. Bättre än så kan symbiosen mellan natur och människa knappast uttryckas. Hur den enas välbefinnande är beroende av den andras.

Eftersom en flod – precis som alla dess invånare – inte kan prata så har Nya Zeeland beslutat att floden äger sig själv. Två utvalda personer får föra dess talan.

Vad skulle hända om naturen fick rättigheter i Sverige? Tanken svindlar. Hållbar, ekologisk, kulturell och social tillväxt i stället för ekonomisk. Förstörda skogar och förgiftade gruvtäkter ett minne blott.

Storskaligheten, matad av en enkelriktad urban autobahn mot storstaden, skulle ersättas av en mångfald småskaliga lösningar. Betesdjur i skog och mark. Nära från jord till bord. En blomstrande landsbygd.

Hundratusentals nya jobb i småskaligt bruk av skog och mark, med största respekt för ekologiska sammanhang. Ökad självhushållning som ger hållbara byar och starka, kriståliga samhällskonstruktioner.

Och när forskningen lägger sig i selen för naturens bästa kommer småskaliga, miljövänliga lösningar att hagla över mänskligheten. Pengar eller ej.

För pengar är nu bara en påhittad konstruktion utan egentlig förankring i verkligheten. Allt som i dag åstadkoms med pengar – somt bra, somt dåligt – skulle kunna åstadkommas utan.

Men ve den som ifrågasätter det elfte budordet: Du skall aldrig vara nöjd. Nog är aldrig nog.

I boken "Vad ska vi ha samhället till?" skriver Birger Schlaug:

"Det satsas stora ekonomiska och administrativa resurser för att upprätthålla konsumtionsnormen. Bara i Sverige krävs det insatser på långt mer än 60 miljarder kronor årligen.

Det sker genom livsstilspropaganda, i form av reklam, vars syfte är att vi alltid – och snart sagt överallt – skall känna sug efter nya saker. Vi ska aldrig ges möjlighet att vila i förnöjsamhet, vi skall lära oss att konsumtion är en av de mest centrala delarna i våra liv."

Fortsätter vi med det så kan det bara sluta på ett sätt. Tranornas himmelsblå trumpeter kommer att tystna.

Och den brittiske poeten och Nobelpristagaren T S Eliots smärtsamma slutord i "The Hollow Men" ekar allt högre genom den sköna nya värld vi bygger bara åt oss själva.

"This is the way the world ends

This is the way the world ends

This is the way the world ends

Not with a bang but a whimper."