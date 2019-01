Björn Brånfelt: Svaret är självklart – ett rungande ja!

Wagner i kväll, längdåkning om någon vecka, före det Chopin och Strauss och, tja, dans, boule, jazzfunk, rallycross, folkmusik, styrkelyft, blues, och SM för radiostyrda bilar , olika dagar, kommande veckorna.

Stycket ovan: Kulturfestival Sundsvall 2019 i kväll och SM-veckan 2019 i ett slags nötskal.

Kulturfestival Sundsvall 2019 börjar i Tonhallen i kväll.

Nordiska kammarorkestern under ledning av chefsdirigent Eva Ollikainen spelar Frans Schuberts 4:e symfoni och Wagners Wesendonck-Liede med Amelia Jakobsson som solist.

Häftigt.

Många hårdrockskompisar håller med om det, flera kommer gå, det är jag säker på, men de kanske inte köper biljett till alla gig och event under veckans kulturfestival.

Sedan (måndag 28 december) börjar SM-veckan med allt från traditionella vinteridrotter som långdskidåkning till SM för radiostyrda bilar.

När man läst programmen för festligheterna de närmaste veckorna inser man ju att det saknas nåt.

Den sjätte Kulturfestival Sundsvall (som grundades under Kulturhuvudstadsåret 2014) innehåller mycket musik, inte bara klassiskt, det blir konserter med blues, jazz och fusion och folkmusik också.

Är det här det blivit läge för en frågor på det-fråga? Japp.

Här kommer den:

Saknas det inte nånting?

Svaret är självklart - ett rungande ja!

Det saknas ju, yeah that’s right – rock’nroll!

Följdfrågan ”men kan man göra något åt det?” har samma jakande svar.

Sundsvall borde – med andra ord – ha rockfestival på vintern.

Frågan skickas härmed till alla lokal arrangörer i och nära Sundsvall, inklusive Pipeline, Quality Hotel, EQ House, Söråkers Folkets Hus, Gambrinushallen, Namo i Timrå, och Domsaga, men gärna, hellre faktiskt, fler, vilka, har jag glömt, Englaporten?

Visionen: en vecka full med rock’n roll, som SM-veckan är fylld med sport.

Stort, smått, hårt, soft, elektriskt, akustiskt, nytt, gammalt, brett, smalt, bra, dåligt, hupp, two, three, four!

Konserter överallt i och runt stan dygnet runt (omöjligt I know men det kan stå i visionen).

Så där, mitt jobb är klart.

Nu får ni arrangörer ta över. Ring varandra, bokar stormöte, börja planera en vinterrockfestival 2020.

Det vara bara det.

TOPPEN: Let it snow!

BOTTEN: Januari, jobbig månad.

Alltings 10 i topp

1. KULTURFESTIVAL SUNDSVALL

Åtta konserter på sju dagar. Se också krönikan.

2. CHRISTER JONASSON

Radiosportlegedaren som ställer ut memoarabilia från sportens värld på Quality Hotel från idag. Är Norrlandsfönstret med? Hm…

3. NORDISKA KAMMARORKESTERN

Veckans hetaste band eller grupp eller orkester i Medelpad.

4. LEO MINORE

Nytt Sundsvallsband som släppt singel/video: ”U & I”. Skönt skitig video (kolla in, finns på Youtube). Se hela!

5. DANNY COLTMOORE

Releaseparty för två (!) låtar på Gambrunshallen nästa helg: nya ”Snälla Maria” och remastrade ”Härliga Selånger Bandy”.

6. ELIAS PETTERSSON

Redan superstar i NHL. 70 procent av Vancouver mål i NHL görs med 20-åringen från Ånge på isen.

7. HELEN SJÖHOLM

Sjunger in våren i sin gamla hemstad. Klar som gästartist vid klassiska Caprice i Tonhallen 4 maj.

8. JAN BOHOLM

Släppte radiosingeln ”I det morgonklara ljuset” i veckan.

9. JONATHAN TAMIMI

Förlängde med GIF Sundsvall som började träningen igen i tisdags.

10. SLÄKTFORSKNINGENS DAG

Spännande på Sundsvalls Museum, Kulturmagasinet, i morgon.

Björn Brånfelt