Christer Nygren: Apacher attackerade mig på vägen till skolan

Skolan var inte problemet; det var de förbannade apacherna. Till skillnad mot i western-filmer var de mest blodtörstiga på vintern, under snöyra och kring 20 grader minus, och attackerade mig varje morgon jag gick den korta sträckan mellan hemmet i Vinkeltået och St. Olof-skolan.

Jag utgick från att det var min proviant de var ute efter. Provianten kunde bestå av en halvsoggig banan med brunfläckigt skal, eller möjligen en handfull naturella jordnötter i skal, inköpta på Fruktcentrum i samma kvarter.

För att freda mig valde jag att inte gå på själva vägbanan, utan på de meterhöga snövallar plogbilar åstadkommit. Det var knaggligt att ta sig fram på vallarna, men jag hade fördelen att befinna mig i något högre terräng och således kunna upptäcka apacherna i tid för att hinna svänga upp min trogna Winchester och knäppa fanskapen i den takt de kom.

Imaginära tomhylsor landade ljudlöst i snön, och kli-klicket från gevärets mekanism lät betryggande, skapat av ljudet jag gjorde med tungan mot gommen. Varje morgon måste jag, i snitt, ha förpassat mellan tio och tolv av de vildögda individerna till de sälla jaktmarkerna.

Väl framme vid grindhålet till skolan, kunde jag andas ut och ikläda mig rollen som en alldeles vanlig elev; jag fann det inte nödvändigt att informera klasskompisarna om vilka utmaningar jag utsatts för i det nobla syftet att nå lärosätet.

På hemvägen, efter plugget, blev jag sällan eller aldrig attackerad. Jag antog att apacherna, de missbedömande dårarna, försökte använda sig av vad de trodde var ett överraskningsmoment genom morgonmörkret.

Fuck you, Cochise, Geronimo, eller vad fan du hette, innan du begick det retrospektiva misstaget att bedöma att Christer Nygren var ett lätt offer.

General George Armstrong Custer var en naiv pajas, jämfört med den slughet och överlevnadsinstinkt jag besatt redan då, vid åtta-nio års ålder. Det var Little Big Horn all over again, varenda morgon; enda skillnaden var att slaget slutade annorlunda.

Nu, i mogen ålder, kan jag le roat och ibland lite vemodigt när jag kisar i backspegeln mot barndomens fantasivärld. Kanske föredrog jag att krama en inbillad Winchester i stället för att, till exempel, låta insikten landa fullt ut kring att jag hade en svårt cancersjuk mamma som också, bara några år senare, när jag var 13, skulle hemsöka de sälla jaktmarkerna.

Å en andra, mer positiv sida var det möjligen där, i kampen mot apacherna, grunden till de åtta spänningsromaner jag fått publicerade lades. Böckerna innehåller visserligen noll indianer; men det vore nonchalant att utesluta att Cochise & company har med saken att göra.

Christer Nygren

