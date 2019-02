Christer Nygren: Jag hängde upp och ner – utflykten blev troligen min sista till en slalombacke

Jag måste ha påmint om ett slags skidintresserad fladdermus, hängande där upp och ned, krokad på ena delen av ankarliften.

Och det var pojkrackarens fel, inte mitt.

Häng med här, kära läsare, på min senaste och troligen sista utflykt till en slalombacke.

Vi pratar senare delen av 1970-talet, när eder krönikör fick ett erbjudande från en tjejkompis och hennes 15-årige brorsa att, medelst hennes gamla Saab 96, ta en söndagsutflykt till skidanläggningen i Hassela.

Jag hade inte stått på skidor sedan någon friluftsdag i grundskolan; men det var en solig, gnistrande klar februaridag, slalomutrustning fanns att hyra på plats, och jag log och tänkte: well, what the fuck, varför inte.

Med 47 i skonummer stod jag stadigt i till och med lös snö, och lekte med tanken på att enbart hyra ett par stavar.

Jag hade knappt fått på mig skidorna, innan tjejkompisen, van slalomåkerska, redan tagit sig upp och elegant glidit ned för backen. Vilket medförde att jag och hennes yngre broder kom till det för mig ödesdigra beslutet att dela ankarlift.

Jag hade redan onda aningar, eftersom pojken var betydligt kortare än mig. Skillnaden i längd betydde att nyss nämnde gosse fick sin del av ankaret perfekt precis under stjärten, medan min del hakade tag strax ovanför knävecken.

Viktfördelningen var lite ojämn, så när liften drog i väg instruerade jag honom att hålla sig stilla och inte, typ, vrida på sig för att se hur högt vi kommit.

När vi var drygt halvvägs upp, vred den lille saten förstås på sig för att titta bakåt, med resultat att han i sina glatta täckbyxor gled av liftankaret och att ankaret överraskat ryckte till och - häng med här, som sagt - hakade mig om knävecken och, whoosh, med inbyggd mekanisk instinkt drog uppåt.

Varpå eder krönikör, sekunderna senare, befann sig hängande i den inledningsvis beskrivna fladdermus-imitationen, med ena skidan till synes ohjälpligt fast vid ankaret.

Liften närmade sig krönet, och jag fick den långt från verklighetsfrämmande visionen av att jag, om jag inte lyckades pickla mig loss, skulle massakeras mot det kraftiga svänghjulet några få meter högre upp.

Jag tokhögg med spetsen på den ena staven mot skidans utlösningsmekanism och lyckades få loss pjäxan och - domp - landade i backen, en skida fattigare men räddad från köttkvarnen.

Från bakomvarande ankarlift hördes ett upprört “Ur spår, för helvete…!”, och jag hann kravla mig undan, med samma elegans som en enbent krabba.

Jag drog till mig den förlorade skidan och tog mig ut till backen; bara för att, som det föll sig, upptäcka att jag befann mig vid den svåraste delen, nämligen puckelpisten.

Christer Nygren

