Christer Nygren: Jag körde 265 på E4 och 185 på Södra Järn

Under en kort period på 1980-talet hemföll jag till att recensera bilar. Tillverkare tillhandahöll testbilar en vecka, och jag rapporterade mina åsikter och iakttagelser till den del av tidningens läsekrets som hade åtminstone hjälpligt motorintresse.

Jag testade en och annan Toyota Corolla, men föredrog att glida in bakom ratten på mer potenta vägmaskiner. Som den Pontiac Firebird jag möjligen slog inofficiellt hastighetsrekord med längs Södra Järnvägsgatan i Sundsvall. Jag menar, 185 kilometer i timmen är inte illa (eller rättare sagt jävligt illa, ur en mer mogen synvinkel) på en vanlig, fartmässigt oskyldig stadsgata.

Jag tror inte, låt vara att det i mitt fall handlade om en raka, Steve McQueen uppnådde den hastigheten under ens de mest intensiva biljaktscenerna i filmen “Bullitt”.

Jag tyckte synd om de instängda hästarna i Firebirdens V8-hage, så fan for i den drygt 20-årige Nygren - gatan var tom på bilar och skolbarn - och jag hann medelst pedalen märkt Power Brake få stopp på speed-trippen innan jag nådde den högtrafikerade korsningen med Skolhusallén. Som chansning betraktad är det, by the way, onekligen en av de mindre undertecknad tagit i sin hittillsvarande existens.

Samma stilla eftertanke kan jag ägna det faktum att jag, utan att ens vara medveten om det, klockade drygt 265 knyck på E 4 strax norr om stan. Där innehar jag kanske det inofficiella rekordet kring hur snabbt ens en shopoholic medelst fyra hjul skulle kunna ta sig från city till Birsta, även om en del fart-fanatiker filmat och lagt ut sina tveksamma bedrifter på Youtube.

I mitt fall handlar det om att försäljningschefen hos en lokal återförsäljare för ett visst bilmärke ringde och deklarerade att jag bara måste unna mig att provköra en högprestandamodell han precis fått levererad.

“Du kommer att bli överraskad”, utlovade han vid överlämnandet av tändningsnyckeln.

Säljchefen fick rätt. Transportmedlet i fråga hade en extremt avancerad väghållning som verkade anpassa sig till hur fort man körde, och det var med en viss förvåning jag sänkte blicken från ytterfilen och upptäckte att hastighetsmätaren pendlade över 260-strecket, när jag trodde att jag möjligen låg kring 20 över tillåtna 110.

I dag förflyttar eder krönikör sig oftast medelst apostlahästarna. Körkortet är, ur min synvinkel, mest en ID-handling. Och under 20+ år som kriminalreporter hann jag besöka långt fler än tillräckligt många olycksplatser för att få hälsosam respekt för riskerna med bilkörning.

Men det var kul att, för att ta ett exempel, försöka spöa skiten ur den där sprillans nya, intet ont anande Firebirden.

Christer Nygren

