Christer Nygren: Många fantiserar om karriärsteg och nya mål – men klarar inte av att leva i nuet

Påfallande många medborgare har, en vecka in på det nya året, redan mentalt fyllt almanackan med planer och mål. Som om de, varnar diverse filosofer, inte klarar av att leva i det enda de faktiskt har, nämligen nuet.

Det fantiseras om karriärsteg, eller på mer blygsam nivå åtminstone till vilket pris som helst komma från nuvarande skitjobb. Inköp av en och annan trisslott, en stående keno-rad, kan hjälpa till under flykten från vardagen.

Det är en tänkbar mer lysande framtid som hägrar. Här och i dag förvandlas halvt omedvetet till ett nödvändigt ont, något man helst skulle blunda för och enbart med sammanbitna käkar orkar sig genom.

Optimisten, lyder ett gammalt uttryck, är den som ännu inte nåtts av de dåliga nyheterna.

Eller som John Lennon skrev:

“Life is what happens to you while you´re busy making other plans.”

Uttrycket, eller meningen i den textraden, lär ha figurerat i en artikel i Reader´s Digest redan 1957 - men förknippas mest med Lennon, eftersom textraden fanns i en låt på hans sista platta, innan han blev mördad.

En amerikansk filosof har filosoferat kring vad han kallar “the cult of optimism”, där han konstaterar att det synsättet handlar om att se fram mot en lycklig och framgångsrik framtid, något annat än här och nu.

Men då, menar filosofen, går du miste om hela poängen med livet, “which is never not now”. Att konstant blicka framåt kan alltså bli ett problem i den vardagliga tillvaron, till den milda grad att du i skrämmande hög bemärkelse glömmer bort att leva.

Fan, när jag började skriva vad som skulle visa sig bli min första roman, var det ett lattjande med en reseskrivmaskin ensamma kvällar hemma i en halvrisig hyrd 1930-talsvilla. Jag hade inte en susning om storyn, vad jag skulle skriva, och än mindre att Skandinaviens största bokförlag knappt ett år senare skulle publicera manuset och att jag skulle få ytterligare sju böcker i cv:n.

Anledningen, bedömer jag, är att jag inte försökte planera det som komma skulle; jag lekte fram det, och hade kul nästan hela vägen.

Det finns en värld av människor som inbillar sig att de - en dag, vänta bara - ska krana ett toppjobb och bli omskrivna och hyllade, trots att de varken har den talang eller uthållighet som krävs. Spruckna drömmar illustreras inte sällan genom falska, patetiskt självförhärligande inlägg på Facebook eller Instagram.

I stället för att ge sig på den äventyrliga resan att försöka glädja sig åt det de faktiskt har, och inte fantisera om vad det finns en snöbolls chans i helvetet att uppnå.

Att tro på sig själv är livsviktigt.

Att ha ett slags övertro är enbart skitnödigt.

Christer Nygren

christer.nygren@yahoo.se