Emma Kupari: Hopplöst less på one-hit wonders – tiden för riktiga legender får inte vara över

Jag är 25 år gammal, därför missade jag hysterin kring exempelvis Elvis och Beatles i person. Men deras musik fanns ändå i högsta grad med i min uppväxt. Lika så Stevie Wonder, Jimmy Hendrix, Janis Joplin, Whitney Houston, Bob Marley, Cheer och Aretha Franklin. Artister som spretar åt helt olika håll men som har något gemensamt: De är vad jag kallar legender.

Och sådana fanns det även under min uppväxt på 90- och 00-talet. För visst kommer ni väl ihåg stjärnglansen kring Spice Girls? Britney Spears? Backstreet Boys? Och självklart Michael Jackson? Orden ikon och legend kom tidigt in i mitt liv genom just dessa typer av grupper och artister. De hade DET och alla visste det. Allt de rörde blev guld och även om vissa band splittrades och artister slutade så kunde ingen ta ifrån dem det. De hade gjort ett intryck som sent kommer att lämna denna jord.

Sedan har det varit ganska tyst, utöver undantag som One Direction, Lady Gaga, Beyonce och Justin Bieber så är namnen som lyckats skapa den hypen ganska få. Vilket är något som gnagt i mig ett tag nu: Var är legenderna? Självklart är det väl enklare att utse någon till ikon långt efter personens verksamma tid. Men jag vill ändå påstå att man direkt märker om någon har det som krävs till att bli den typen av artist som håller i alla tider. Just i dag kan jag räkna de jag känner så om på mina tio fingrar.

Kommer någon att stå och presentera årets hyllningsnummer på Grammy awards år 2058 till den "legendariske Marshmello". Nä. Det kommer inte att hända.

Musikbranschen är svår. Nu lever artister och grupper i stället på något hopp om att slå genom bruset och få en hit som spelas om och om igen under en månad. Har de tur så händer samma sak flera gånger på rad så att artisten blir hypad i ett år eller två. För att sedan bli bortglömda igen.

Och konstigt är väl det – eftersom allt fler väljer namn som man borde kunna komma ihåg. DJ Snake, Post Malone och Marshmello är ju exempel på tre namn som alla levererat mångmiljonspelade hits. Men kommer någon att stå och presentera årets hyllningsnummer på Grammy awards år 2058 till den "legendariske Marshmello". Nä. Det kommer inte att hända.

Dagsländorna är alldeles för många. Så pass många att till och med filmbranschen tagit ställning och påminner oss om den svunna tiden genom filmer som "Bohemian Rhapsody" som hyllar Queen och Abba-fierade "Mamma Mia 2". Jag hoppas innerligt, som senaste fem åren, att det är nu allt vänder. Jag vill se en ny hysteri, en ny världstjärna explodera. Det har varit tyst allt för länge. Är det så mycket begärt? Och gubbarnas tid får pausa lite – ge mig en ny Beyonce, Janis eller Madonna, tack.