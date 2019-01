Engström: "Ta mental hjälp Timrå, innan det är för sent"

"When it rains, it pours", som man brukar säga.

Timrå IK stod upp bra mot Färjestad i två och en halv period, men sedan hände det igen.

Lite otur och ett baklängesmål så kom genomklappningen och puckarna trillar in efter en.

För att använda ett tidigare uttryck av Emil Berglund så kan man konstatera att det åter igen var pappsyke på Timråspelarna.

Det är som att de vet hur mycket de måste vinna och blir alldeles för rädda på isen.

De spelar stressigt, ängsligt och helt utan självförtroende.

De är som att de själva inte tror på att det kan vända på matcherna när motgångarna gjort sig påminda.

Fredrik Andersson säger själv att självförtroendet fick sig en törn i tredje perioden och att förlusten var psykologisk.

Men det är ju inte första gången, och för mig är det därför oförståeligt att man inte tar mer hjälp med det mentala än man gör.

Vissa spelare gillar att använda sig av mentala coacher och vägledare, andra gör det inte.

Vissa gör det redan, men de flesta inte.

Nu vill jag se att man som tränare tar det här på större allvar och tar extern hjälp utifrån för att lyfta laget.

Förluster som dessa blir alldeles för kostsamma och när man som tränare själv har identifierat det här mentala problemet gång på gång så bör man också ta tag i det.

Vi har sett spelare som Anton Wedin berätta om hur det mentala jobbet har betalat sig. Hur det fått honom att slappna av på isen och göra succé.

Nu är det dags att ta hjälp innan det är för sent, och hjälpa resten av spelarna att spänna av.

I ett eventuellt kval är det mentala viktigare än något annat.