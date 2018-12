Fredrik Lindahl: Det finns i alla fall ett skäl att gilla … Brynäs

Som liten tyckte man tröjorna var coola och annorlunda. Det var något med de där gulrödrandiga och tigerliknande axelklaffarna och den svarta dräkten i sin helhet.

Men i övrigt?

Nja, vår relation var rätt grå och känslosval utan passion.

Fanns ju inte på jorden när grindarna sprängdes i Timrå Isstadion i januari 1972. Var för ung för att bli heligt förbannad över alla spelare klubben lyckades ”lura” iväg från Medelpad i tid och otid.

Även om Inge var en av dem.

För Inge Hammarström var/är släkt med släkten och hans autograf var den första jag fick. Ja, om familjehistorien stämmer togs den redan innan jag kom till världen.

Men fan av Brynäs?

No. No. Hell no.

Dels spelade Inge för Maple Leafs när jag väl blev hockeymedveten, dels kom

Brynäs från en stad som heter Gävle och i min värld, som var rätt smal då, låg den i princip lika långt bort som Toronto och lät dessutom som en svordom.

Brynäs hade aldrig en chans.

Och nu är det för sent.

Men det betyder inte att klubben kan väcka ens intresse eller ta ställning mot något som känns både rätt och viktigt i en ny tid då det inte går att titta på tv i kvart utan att ett eller möjligen två spelbolag har rullat sina reklamsnuttar.

Det kan vara Zlatan som drar en barnvagn på stranden, eller Zlatan som dricker te, eller Zlatan som gör något annat, eller Zlatans kompis till skådespelare som blippar med telefonen, eller någon helt annan idrottskändis som uppmanar folk i sofforna till att oddsa.

Men inte Charlotte Kalla.

Hon har sagt nej till spelbolagens pengar. Det gick inte hand i hand med hennes värderingar, så slantarna fick helt enkelt vara. Tack, men nej tack.

Och det var en rubrik i samma ämne som fångade mina ögon mitt under nattskiftets allra mörkaste timmar i förra vecken.

Det stod i Gefle Dagblad:

”Brynäs ställningstagande – nobbar miljonavtal: ”Går rakt emot vad vi står för”.

En grej som fotbollsskribenten Olof Lundh plockade upp i en idrottskrönika i affärstidningen Dagens Industri.

I stora drag så berättade artikeln i GD att Brynäs hade deklarerat för SHL att klubben inte vill vara med i ett eventuellt nytt avtal med ett spelbolag.

Johan Cahling, med den långa titeln direktör för hållbarhet och varumärkesutveckling i Brynäs, sa:

”Vi är beredda att avstå pengar i ett centralt avtal och har talat med flera av våra största partners för att tillsammans med dem arbeta fram en alternativ lösning”.

Cahling sa också:

”Spel går rakt emot vad vi står för”.

Ett sätta att tackla spelmissbruket, ett ställningstagande värt att uppmärksamma, ett skäl att gilla Brynäs.

Men det innebar inte att jag kvittrade förra lördagen då Timrå torskade för tionde gången i rad på bortais.

Ni vet mot vilka.

Toppen

Tobbe Trollkarl. En personlig favorit har flyttat hem till GIF igen efter tio år i Kalmar. Tobias Eriksson som för några år sedan gick ut offentligt och berättade om sitt dåvarande spelmissbruk. Gissar att han gillar Brynäs, åtminstone deras ställningstagande.

Måtte han slippa skador.

Botten

Timrå IK:s bortafacit. Tio raka förluster. Behöver inte skriva några fler bokstäver än så. Den mindre smickrande sviten står för sig alldeles själv.