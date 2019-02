Fredrika Ek: Det svåraste jag gjort var att ta det ändlöst svindlande steget

När jag håller mina föreläsningar får jag ofta frågan "Var och vad var det allra svåraste du gjort?"

Personen framför mig vill i regel höra berättelser om att släpa nära 100 kg cykelekipage i sanden längs bortglömda leder genom Australiens outback. Om att försöka få bortdomnade händer att slå upp tältet på den vinterstormande tibetanska högplatån. Eller varför inte om motvinden i Al-Qaidas Sahara.

Samtliga förstås, stora utmaningar. Några extremt obekväma sådana. Men nämnvärt svåra? Faktiskt inte. Åtminstone inte i jämförelse med vad det var att en solvarm vårmorgon, efter en lugn natts sömn i min egen mjuka säng och en stor frukost tillsammans med familj och bästa vänner, gränsla min cykel och försiktigt trampa iväg från mina föräldrars ytterdörr.

Utan undantag möts jag av en försiktigt besviken blick från personen framför mig. Det här var inte svaret hen ville ha.

Att kliva över tröskeln vid min barndoms ytterdörr för att ge mig ut i försöket att cykla jorden runt är den enskilt svåraste stunden i något äventyr jag upplevt. Att ta det där lilla men ändlöst svindlande steget bort från mitt trygga, normala och enkla liv - rakt in i ovissheten som är det stora okända. Fortfarande utan en aning om att jag just utmanat toppen av det högsta berg jag någonsin skulle möta.

Det är synd att så många av våra viktigaste insikter kommer till oss först när vi inte längre behöver dem. Numera vet jag att den svåraste delen i varje äventyr är att samla modet till att faktiskt börja. Och att resten på ett eller annat vis oftast tar hand om sig självt.

Shakespeare sa det redan i sin Macbeth's: “Present fears are less than horrible imaginings”. Stenmark var mindre högtravande med sitt: "De ä bar å åk". Kontentan är densamma: KÖR. Du löser det längs vägen.

Delar av mina expeditioner kräver minutiös planering. Oavsett vad de består av är det en säker gissning att dina gör likaså. Att trampa ut i en tom öken utan vetskap om väntande vattentillgång vore... dumt. Att ta sig upp i bergskedjor halvvägs mot stjärnorna utan utrustning för att överleva den väntande nattkylan likaså. Och nej. Jag slår inte oskyddat upp tältet i områden med jagande lejon.

Så väldigt sällan, är dock tillfällena när det faktiskt är reella faror som stoppar oss från att åtminstone försöka. Och Stenmarks så genialiskt simplistiska approach går att låta styra kosan, betydligt oftare än vi gemensamt fått lära oss att våga tro.

Tro mig. Eller bättre, tro Stenmark. De ä bar å åk. Ta det där första klivet över tröskeln. Kanske kommer du så småningom vilja ta motsvarande steg in igen. Kanske inte. Det är faktiskt inte intressant. Vad som spelar roll är att du oavsett vad, kommer få veta vad som väntar på dig där ute.

Fredrika Ek