Fredrika Ek: Ge plats åt det som är viktigt medan du fortfarande kan

Jag är en av alla oss som kommer på mig själv med avsluta spontana möten med att reflexmässigt kasta ur mig meningar som ”Vi måste ju hitta på något!” eller ”Ska vi inte ta och ses snart?”.

Det dåliga samvetet kryper in innan de sista orden ens ramlat ut. Jag vill ju ses. Säkert den snart borttappade gamla vännen framför mig också. Frågan är snarare om detta eviga ”någon gång” någonsin kommer infalla? Jag menar, vi har ju... mejl att svara på.

Så länge livet pågår är ”någon gång” alltid inom räckhåll. Till och med så nära att vi gång på gång gör misstaget att glömma bort att sträcka oss efter det. Samtidigt vet vi att vi förr eller senare kommer nå den där punkten då det inte går att skjuta på saker längre. Det är en allvarlig tanke. Och triggande.

En väns svärfar gick nyligen bort alldeles för snabbt. Bara ett par chockade månader senare, så också hennes egen mamma. Allt tvärsäkert var för en stund som bortblåst. Strunt förblev strunt. Och ingen pratade försenade köksrenoveringar, släpande inkorgar eller "det är mycket nu". Allt blev relationer.

Saknaden av dem man förlorat och kärleken till de som ännu finns kvar.

Den låg tummad och kvarlämnad på ett bussäte när jag plockade upp den. Bronnie Wares bok ”The top five regrets of the dying”. Under de åtta år den australiensiska sjuksköterskan arbetat med palliativ vård hade hon dagligen pratat med döende patienter.

Den slående samstämmigheten i samtalen fick henne att publicera det där enkla blogginlägget under rubriken Regrets of the dying. I bokens förord berättar Bronnie om hur raderna fick vingar och ganska snart hade åtta miljoner människor läst hennes korta text.

Etthundrasextiosju ord. Inte mer. Inte mindre.

"Jag ångrar att jag inte haft modet att leva enligt mina drömmar".

"Jag ångrar att jag jobbade så mycket".

"Jag ångrar att jag inte haft mod att uttrycka mina känslor".

"Jag ångrar att jag inte höll kontakten med mina vänner".

"Jag ångrar att jag inte unnat mig själv att vara lite lyckligare".

Jag tror verkligen inte på idén om att ägna sina dagar till tanken på att man en gång skall dö. Men definitivt till påminnelsen om att just i dag - ska jag leva. Med stunden "någon gång" så nära att jag faktiskt bara behöver slå ihop laptopen och ta tag i den.

Insikten är så enkel. Ändå är det så förlamande svårt att ta den ut i verkligheten? Jag tänker åtminstone ge det hela ett ärligt försök. Gör plats för det verkligt viktiga medan jag ännu har chansen. "Någon gång" kommer aldrig. Eller för den som vill - nu. Efter två fantastiska år av krönikor i ST blir detta min sista. Och redan ikväll äter jag den där efterlängtade middagen, med min ännu inte borttappade vän Emmi.

Fredrika Ek