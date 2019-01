Fredrika Ek: Jag ska leka mer i år – livet blir helt enkelt roligare då

Det är nog inte särskilt många av oss som behärskar konststycket att kliva in i ett nytt kalenderår utan att se tillbaka på det gångna. På gott och ont, vet jag åtminstone att jag själv inte är en av dem. Att konstatera hur mycket som hinner hända på ett år, verkar extra dumt just den här veckan. Stort som smått - inne i och runtom oss. Skrivandes detta sitter jag med pjäxorna redan på fötterna. Redo att låta mitt kanske mest oväntade fynd från år 2018 bli en del av mig även under detta nya.

Det är snart ett år sedan jag åkte telemark för första gången. Som jag ramlade ner i mina första, lika balans- och finesslösa, svängar i Fjätervålens barnbacke. Som jag låg där i snön och likt så många gånger förr och senare frågade mig själv - hur i hela världen jag hamnade här?

Den praktiska förklaringen vore att jag bjudits in till att delta i det telemarksläger jag hyrts in till att föreläsa på. Den faktiska, att jag inte vet något bättre än att ta mig an utmaningar som total nybörjare.

Snabbspolar vi tolv månader framåt står jag på benen. Numera djupt nere i telemarksposition och med snön sprutande från under skidorna snarare än in i min jackkrage. Lugn. Bekväm. Och farligt nära att börja formulera tankarna om hur jag ju faktiskt kan det här.

I den lilla luckan mellan mig och skogsbrynet till höger om min axel susar någon förbi så snabbt att jag knappt hinner registrera tjutet som pressas ut genom fartvinden mellan oss.

- LEK! Lek Fredrika!

Jag ser min vän Malin fortsätta ner i backen. Korta, balettliknande svängar följer varandra i en hastighet som får verkligheten runt henne att framstå som i slow motion. Det är djupa knäböj, det är höfter och stavisättningar. Det är en kropp som förvandlats till mänsklig korkskruv. Det är den mest utsökta telemarksåkning Vemdalsfjällen lär ha sett på år. Och sen är det Malin som störtdyker ner för en krasch och jackkrage full med snö. Det går fort och jag ser allt ovanifrån. Det ser ut att göra fruktansvärt ont. Och jag hör Malins gapskratt redan innan hon nått marken.

När jag står på benen, kraschar hon

Malin älskar telemark. Hon är vansinnigt duktig på det. Ändå är hon av oss sex telis-åkare som svängde in det nya året ihop, den som vurpar mer än alla oss andra tillsammans. Eller bättre formulerat - är det ju just därför.

När jag tycker om att få vara nybörjare, har Malin valt att aktivt leva sitt liv som en. I stort och smått. Och allra mest när det kommer till vad hon redan kan. Medan jag börjar bli bekväm i mina svängar, börjar Malin få upp farten i sina baklänges. När jag står på benen, kraschar hon. När jag tänker tankar om hur jag ju behärskar det här, testar hon gränserna för att få reda på vad hon fortfarande inte kan. Framförallt - skrattar hon högst i backen.

Jag ska leka som Malin i år. För att jag helt och fullt tror på att lustfylld utmaning är vårt bästa verktyg till att utveckla vad än vi sysslar med. Eller om inte annat - för att livet ju helt enkelt blir roligast så.

Fredrika Ek